Políticos repudiam convocação de Bolsonaro a atos contra o Congresso

Ex-presidentes, governadores, congressistas e lideranças políticas repudiaram, nesta terça-feira, 25, a convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro a um protesto contra o Congresso Nacional e em sua defesa, que ocorrerá no próximo dia 15. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Nas redes sociais, membros de diversas matizes ideológicas criticaram a atitude do presidente.

“Devemos repudiar com veemência qualquer ato que desrespeite as instituições e os pilares democráticos do país”, escreveu o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “O Brasil lutou muito para resgatar sua democracia”, afirmou ele.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu classificou o ato como “mais um gesto autoritário de quem agride a liberdade e os direitos todos os dias”. “É urgente que o Congresso Nacional, as instituições e a sociedade se posicionem diante de mais esse ataque para defender a democracia”, posicionou-se pelo Twitter. O também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também elevou o tom. “Estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar”, tuitou o tucano.

Já o ex-ministro Ciro Gomes qualificou a disseminação da mensagem de criminosa. “Se o próprio presidente da República convoca manifestações contra o Congresso e o STF, não resta dúvida de que todos aqueles que prezam pela democracia devem reagir”, escreveu ele.

Os atos foram organizados por grupos de apoio ao presidente nas redes sociais.