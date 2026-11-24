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Decisão do STF garante que parlamentares e autoridades mantenham o foro privilegiado mesmo após deixarem seus cargos, desde que os crimes tenham ocorrido durante o mandato e ligados às funções. Entenda os impactos da medida e quais casos continuam na Corte.

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Os políticos que não conseguiram se reeleger nas eleições de 2026 não perderão necessariamente o foro privilegiado ao deixar seus cargos. Uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida em março de 2025, estabeleceu que a prerrogativa pode ser mantida mesmo após o encerramento do mandato.

Pela regra, o foro especial permanece nos casos de crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas pela autoridade. O entendimento vale inclusive quando a investigação ou a ação penal é iniciada após a saída do político da função pública.

A decisão do Supremo tem aplicação direta sobre os deputados federais e senadores que deixarão o Congresso Nacional em fevereiro de 2027. Eventuais processos criminais relacionados ao exercício de seus mandatos poderão continuar tramitando na Corte, mesmo depois de os parlamentares perderem seus cargos.

O que mudou nas regras do foro privilegiado?

Em 2018, o Supremo restringiu o alcance do foro privilegiado, estabelecendo que a prerrogativa se aplicava aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às atribuições da autoridade.

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Em março de 2025, por sete votos a quatro, a Corte ampliou esse entendimento. Os ministros mantiveram a exigência de que os crimes tenham relação com o exercício da função pública, mas afastaram a necessidade de que a autoridade permaneça no cargo.

Um dos objetivos da mudança foi evitar sucessivas transferências de processos entre diferentes instâncias da Justiça, que poderiam provocar atrasos nos julgamentos.

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O novo entendimento também passou a valer para processos em andamento, preservando os atos e decisões tomadas anteriormente com base na jurisprudência então vigente.

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Quais políticos têm direito ao foro privilegiado?

Previsto na Constituição Federal, o foro por prerrogativa de função estabelece que determinadas autoridades sejam julgadas diretamente por tribunais específicos.

O presidente e o vice-presidente da República, os deputados federais, os senadores e os ministros de Estado, por exemplo, têm foro no STF, observadas as regras constitucionais de competência. Já os governadores são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos casos de crimes comuns abrangidos pela prerrogativa.

O foro privilegiado não impede que uma autoridade seja investigada, processada ou condenada. A prerrogativa determina qual instância do Judiciário será responsável pela análise do caso.

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Em quais situações os políticos perdem o foro privilegiado?

A manutenção do foro especial não representa um benefício vitalício para os antigos ocupantes de cargos públicos.

Crimes cometidos antes do início do mandato, depois de seu encerramento ou sem relação com as atribuições da autoridade, em regra, não estão abrangidos pela prerrogativa vinculada àquele cargo. Nesses casos, os processos seguem as regras ordinárias de competência da Justiça.