Por volta das 11h20 deste domingo, quatro policiais federais que foram designados para escoltar o candidato do PSL Jair Bolsonaro durante a campanha saíram do condomínio Vivendas da Barra para votar na Escola Municipal Golda Meir, que fica dentro do Barramares, condomínio vizinho ao do candidato, no Rio de Janeiro.

Eles chamavam atenção pela camiseta confeccionada especialmente para a data. Todos usavam uma camiseta com o número 17 nas costas – o número um era representado por uma metralhadora. Na parte da frente, o nome do candidato era estampado com uma bala de fuzil em meio às letras.

De acordo com a Procuradoria-Geral Eleitoral, agentes públicos que estiverem trabalhando não podem usar camisetas alusivas a nenhuma candidatura.

No trajeto até o local da votação, distante cerca de 500 metros, eles foram aplaudidos e parados diversas vezes para fazer fotos ao lado de outros eleitores de Bolsonaro.

Bolsonaro aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto, seguido pelo candidato do PT, Fernando Haddad. Ao votar, Bolsonaro se mostrou confiante sobre uma eventual vitória em primeiro turno. “Acaba hoje”. “Dia 28 é praia”, disse em referência à data marcada para a segunda etapa do pleito.