Polícia prende operador financeiro de TH Joias suspeito de ligação com ‘tesoureiro’ do CV

A Polícia Civil do Rio prendeu nesta quarta-feira, 22, Leandro Ferreira Marçal, apontado como operador financeiro do ex-deputado estadual Tiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias. Ele estava foragido e foi encontrado em Marechal Hermes, na zona norte do Rio.

Marçal chegou a ser nomeado como servidor comissionado no gabinete de TH Joias na Assembleia Legislativa. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha como função recolher, transportar e entregar grandes quantias em dinheiro vivo do crime organizado. “A nomeação no gabinete parlamentar servia como fachada e facilitava a circulação dos recursos ilícitos”, afirma a corporação.

Uma investigação da Polícia Federal revelou elos do ex-assessor com a cúpula do tráfico do Complexo do Alemão. Marçal mantinha contato frequente com lideranças da facção, entre elas Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como “Índio”, apontado como uma espécie de tesoureiro do Comando Vermelho. Segundo o inquérito, “expressivas quantias” em espécie eram recolhidas com Índio. Em uma das movimentações identificadas, R$ 100 mil foram destinados a TH Joias e outros R$ 90 mil aos criminosos, aponta a investigação.

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O ex-assessor foi condenado na primeira instância a seis anos e seis meses de prisão pelo crime de organização criminosa. A Justiça Federal também decretou a perda da função pública e negou o direito de recorrer em liberdade, por isso a prisão preventiva foi decretada. O paradeiro foi descoberto pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil, a partir do cruzamento e análise de dados para identificar possíveis rotas e endereços vinculados a ele.

TH Joias é suspeito de lavar dinheiro do Comando Vermelho. Ele está preso desde setembro de 2025, quando foi alvo da Operação Zargun. Posteriormente, foi indiciado por suspeita de usar o cargo para favorecer a facção e obstruir investigações.