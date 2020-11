Polícia prende cabos eleitorais que faziam propaganda para vereador no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante três cabos eleitorais do vereador Marcello Siciliano (Progressistas), que faziam campanha irregular para o parlamentar em Santa Cruz neste domingo, 15, na Zona Oeste da cidade, bairro que é controlado pelas milícias. A lei eleitoral proíbe propaganda de políticos no dia das eleições.

Procurados por VEJA, nenhum dos membros da equipe de campanha do vereador foi localizado para comentar o assunto. Siciliano também não foi localizado.

O parlamentar chegou a prestar depoimento no contexto das eleições do Rio à Polícia Civil em 26 de outubro. No entanto, a pedido de sua defesa, a Justiça Eleitoral decretou sigilo no processo.

Os três cabos eleitorais presos foram encaminhados à 36º DP, também em Santa Cruz. Equipe do Departamento Geral de Polícia Especializada apreendeu uma prancheta de controle com nomes e telefones de cabos eleitorais que iriam atuar hoje na campanha de Siciliano, além de material de campanha (santinhos) e um carro usado pelos cabos eleitorais do vereador.

O trio será autuado pelo crime de boca de urna, cuja pena é detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa.

VEJA antecipou com exclusividade no mês passado que a Polícia Civil do Rio faria uma operação para combater a atuação das milícias no dia das eleições no Rio.

A reportagem também mostrou algumas regiões em que somente a campanha de Siciliano entrava na Zona Oeste do Rio – para as autoridades, um candidato único em determinados bairros significa a atuação de grupos criminosos impedindo demais candidatos de entrar nessas localidades.

Ele é um dos mais ferrenhos aliados do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que concorre à reeleição. Siciliano declarou à Justiça Eleitoral ter, em mãos, quase meio milhão de reais em dinheiro vivo – mais precisamente 460.000 reais – de seu patrimônio de 1,1 milhão de reais.

Vereador na Câmara do Rio, Siciliano ganhou fama nacional quando foi relacionado como suposto mandante das mortes da vereadora Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018 no Estácio, região central do Rio.

Ele, que foi investigado no inquérito que apura o duplo homicídio, sempre negou as acusações de envolvimento no atentado contra a parlamentar. Segundo as investigações, reveladas pelo site The Intercept Brasil, o vereador mantinha contato frequente com pessoas ligadas diretamente ao PM reformado Ronnie Lessa.

Junto ao ex-PM Élcio de Queiroz, eles são os réus apontados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio como os executores da vereadora e de seu motorista. Lessa teria atirado, enquanto Élcio estaria dirigindo o carro Chevrolet Cobalt prata clonado usado na emboscada.

A polícia ainda não concluiu as investigações e não apontou quem mandou matar a vereadora, tampouco o porquê. Ontem, o crime completou 2 anos e 8 meses sem essas respostas.