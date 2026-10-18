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Política

Polícia isola área por suspeita de bomba em carro de Flávio após debate na Band

Cães farejadores detectaram compostos químicos em carro usado por presidenciável do PL, mas Gate não identificou explosivos

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 23h24 | Atualizado em 18 out 2026, 23h59
Um segurança com uniforme bege e capacete está em frente a uma guarita iluminada à noite, com um banco de madeira. Um cone de trânsito laranja e uma placa de Proibido Fumar estão próximos, com folhagens verdes à esquerda
Policial do Gate em ação para apurar suspeita de bomba em carro usado por Flávio Bolsonaro (VEJA/VEJA)
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Polícia isola área por suspeita de bomba em carro de Flávio após debate na Band Priorize VEJA no Google

Logo após o fim do primeiro debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, uma parte dos estúdios da Band foi isolada por suspeita de bomba em um veículo. Um esquadrão do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo) foi acionado para ir ao local e informaram que era alarme falso.

Em entrevista após a ocorrência, o tenente Vitor Capello Haddad, comandante do esquadrão antibombas do Gate, afirmou que a equipe recebeu uma denúncia da polícia do Senado de que explosivos poderiam ter sido instalados no veículo usado pelo candidato. Segundo ele, os cães farejadores identificaram compostos químicos que podem ser utilizados na fabricação de bombas, mas isso não significa que houvesse explosivos no carro. Haddad afirmou que não sabia precisar qual era a substância detectada, mas disse com certeza de que não haviam “pacotes” dentro do carro —  para identificar a substância específica, porém, seria necessário realizar uma perícia.

Homem de terno escuro e gravata, em perfil, olhando para a direita, em evento noturno com viaturas da Polícia Militar e grades de segurança. Ao fundo, árvores e iluminação artificial.
Após debate da Band, carro de Flávio Bolsonaro foi isolado com suspeita de bomba (Anna Satie/VEJA)
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As primeiras informações são de que o suposto explosivo estaria no carro usado por Flávio — segundo a assessoria do presidenciável do PL, em razão do incidente, ele foi retirado do local e, por isso, saiu sem falar com a imprensa.

Quatro policiais militares do GATE, usando uniformes camuflados e coletes táticos, posam com dois cães farejadores da raça pastor-belga-malinois. Um policial acaricia um dos cães, enquanto os outros seguram as guias. O cenário é um ambiente interno com cortinas escuras e uma porta ao fundo.
Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate): cães farejadores foram utilizados na operação (Anna Satie/VEJA)
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O carro havia sido evacuado durante a apuração da ocorrência. Lula e Flávio estavam em segurança e já tinham deixado o local.

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