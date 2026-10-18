Polícia isola área por suspeita de bomba em carro de Flávio após debate na Band

Logo após o fim do primeiro debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, uma parte dos estúdios da Band foi isolada por suspeita de bomba em um veículo. Um esquadrão do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo) foi acionado para ir ao local e informaram que era alarme falso.



Em entrevista após a ocorrência, o tenente Vitor Capello Haddad, comandante do esquadrão antibombas do Gate, afirmou que a equipe recebeu uma denúncia da polícia do Senado de que explosivos poderiam ter sido instalados no veículo usado pelo candidato. Segundo ele, os cães farejadores identificaram compostos químicos que podem ser utilizados na fabricação de bombas, mas isso não significa que houvesse explosivos no carro. Haddad afirmou que não sabia precisar qual era a substância detectada, mas disse com certeza de que não haviam “pacotes” dentro do carro — para identificar a substância específica, porém, seria necessário realizar uma perícia.

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As primeiras informações são de que o suposto explosivo estaria no carro usado por Flávio — segundo a assessoria do presidenciável do PL, em razão do incidente, ele foi retirado do local e, por isso, saiu sem falar com a imprensa.

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O carro havia sido evacuado durante a apuração da ocorrência. Lula e Flávio estavam em segurança e já tinham deixado o local.