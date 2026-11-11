Polícia Federal: o que se sabe sobre as suspeitas após troca de delegados do caso Master

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O afastamento de dois delegados da PF que atuavam no caso Master gerou contestação de entidades e investigadores, que veem retaliação ou ingerência. A instituição defende as decisões como gestão interna, mas o Ministério da Justiça cobra explicações formais. O silêncio de Lula sobre a independência das apurações também preocupa.

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O afastamento de dois delegados da Polícia Federal que ocupavam funções estratégicas nas investigações do caso Master provocou contestação de entidades representativas e de uma ala de investigadores, que enxergam retaliação ou ingerência no trabalho. A instituição argumentou, por meio de nota oficial emitida na terça-feira, que atos de gestão de pessoal em Funções Comissionadas Executivas são decisões de organização interna e ressaltou não se manifestar individualmente sobre cada designação ou dispensa de função.

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), eleito senador no pleito deste ano, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar a apuração de possíveis irregularidades na conduta do diretor-geral Andrei Rodrigues. Sanderson solicita a apuração dos critérios técnicos, da fundamentação dos atos e de possíveis orientações para alterar ou reformular relatórios.

De que maneira o Ministerio da Justiça interveio?

A pasta chefiada por Wellington Silva, autoridade à qual o órgão policial está subordinado, requisitou esclarecimentos formais sobre o afastamento dos dois delegados. O pedido de explicações foi formalizado por meio de ofício encaminhado na terça-feira. Integrantes do órgão afirmaram que a cobrança de informações representa uma conduta padrão sempre que medidas tomadas na corporação geram repercussão na imprensa, no parlamento e entre a sociedade civil. O órgão não divulgou se fixou prazo formal para o recebimento das respostas solicitadas.

Os desafios do governo Lula 4

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Diante das suspeitas de envolvimento de autoridades estatais, o presidente Lula defendeu recentemente a discussão de uma reforma do Poder Judiciário. Investigadores, contudo, avaliam que a manifestação é insuficiente e cobram uma posição pública garantindo a independência das apurações no atual governo petista. Sob anonimato, um delegado afirmou que antes de debater mudanças no Judiciário é preciso assegurar que não haja ingerência no trabalho policial para proteger envolvidos, ressaltando que o silêncio presidencial acende alertas na instituição.

O que revelaram as investigações sobre o Banco Master?

Considerado o maior escândalo de corrupção da história recente do país, o caso abrange fraudes bilionárias, desvios de verbas de fundos estatais, pagamentos de suborno e tráfico de influência relacionados às atividades de Daniel Vorcaro. O desenrolar da crise agora depende das apurações solicitadas aos órgãos de controle e dos desdobramentos dos questionamentos oficiais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.