Polícia Federal investiga vídeos com ameaças a Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) investiga vídeos divulgados na internet em que homens ameaçam o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). As imagens estão serão analisadas pelo do Departamento de Inteligência da PF. Os detalhes são mantidos sob sigilo por questão de segurança.

Bolsonaro já havia também relatado ameaças. Agentes responsáveis pela inteligência da PF confirmaram que, no fim de semana, houve a divulgação de vídeos suspeitos. Desde que sofreu o atentado, em setembro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando foi atingido por uma faca no abdômen, Bolsonaro passou a andar com uma escolta policial reforçada.

Apesar do esquema rigoroso de segurança, uma manifestante conseguiu se aproximar ontem (20) do local de desembarque de autoridades no gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e agredir verbalmente o presidente eleito, com xingamentos.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente eleito, compartilhou em sua conta oficial do Twitter um dos vídeos em que um homem, segurando duas armas, diz “Ô Bolsonaro, tu vai entrar na bala!”.

Subestimar este tipo de ameaça diária contra todo brasileiro e trata-los como vítimas é combustível do caos em nosso país. Bandido no Brasil deita e rola em cima de nossas leis e da Justiça! Se Deus quiser isso acabará em breve! pic.twitter.com/4RNnq1Mayo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 6, 2018

(Com Agência Brasil)