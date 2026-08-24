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Política

Pode votar sem título de eleitor? Veja quais documentos são aceitos nas eleições de 2026

Saiba o que é preciso apresentar na seção eleitoral

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h42
Pessoa com blusa escura votando em urna eletrônica cinza, com a mão esquerda sobre o teclado e a direita segurando um título de eleitor. A urna tem um lacre vermelho e cabos pretos amarrados com fita branca. A cena ocorre sobre uma mesa de madeira clara
 (Buda Mendes/LatinContent/Getty Images)
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O eleitor poderá votar nas eleições de 2026 mesmo sem apresentar o título de eleitor. Para participar da votação, porém, será necessário comprovar a identidade na seção eleitoral por meio de um documento oficial com foto ou do aplicativo e-Título, desde que a versão digital exiba a fotografia do eleitor.

A regra vale tanto para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, quanto para um eventual segundo turno, no dia 25 de outubro. A apresentação do título físico não é obrigatória no momento da votação.

Quais documentos podem ser usados para votar?

A Justiça Eleitoral aceitará diferentes documentos oficiais com fotografia para identificar o eleitor. Entre eles estão a carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e as carteiras de categorias profissionais reconhecidas por lei.

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Os documentos poderão ser apresentados mesmo que estejam com a validade vencida, desde que permitam comprovar a identidade do eleitor.

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Também é aceita a identidade social e outros documentos de valor legal equivalente que contenham fotografia.

É possível votar apenas com o e-Título?

Sim, desde que o e-Título apresente a fotografia do eleitor. Nesse caso, o aplicativo pode ser usado para a identificação na seção eleitoral e dispensa a apresentação de outro documento com foto.

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A fotografia no aplicativo aparece para eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Se o e-Título não exibir a imagem, será necessário apresentar também um documento oficial com foto.

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Certidão de nascimento ou casamento vale para votar?

Não. Certidões de nascimento e casamento não são aceitas como documentos de identificação para a votação, porque não permitem a comprovação da identidade exigida na seção eleitoral.

A carteira de trabalho digital também não será admitida como documento de identificação na hora do voto. A carteira de trabalho em sua versão física, por outro lado, está entre os documentos aceitos.

O título de eleitor é necessário para quê?

Embora não seja obrigatório levá-lo no dia da eleição, o título eleitoral reúne informações importantes para o eleitor, como zona e seção de votação. A versão digital, disponível no e-Título, também permite acessar dados relacionados ao cadastro eleitoral.

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Para votar, entretanto, não basta simplesmente estar de posse do título: o eleitor precisa estar apto a participar da eleição e constar no cadastro correspondente à seção eleitoral. A identificação no momento do voto será feita por um dos documentos admitidos pela Justiça Eleitoral.

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Eleições 2026
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