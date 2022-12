PM vai proibir haste de bandeira e ‘pixuleco’ na posse de Lula

O secretário de Segurança Pública do DF, delegado federal Júlio Danilo Souza Ferreira, estima que o público que vai comparecer à posse do presidente Lula neste domingo será de 100 mil a 150 mil pessoas. A equipe de transição do governo Lula trabalha com um contingente maior, de 300 mil.

Segundo o secretário, a Polícia Militar vai fazer um cinturão em torno da Esplanada dos Ministérios para revistar todas as pessoas que comparecerem à festa da posse. Estarão proibidos todos os tipos de armas e materiais cortantes, como facas, e até pedaços de pau que sustentam bandeiras.

A PM também vai proibir a entrada de itens utilizados em protestos, como os ‘pixulecos’, os bonecos com camisa de presidiário que os críticos de Lula utilizam para associar o presidente eleito aos desmandos descobertos pela Operação Lava-Jato.

O secretário admitiu que há preocupação com ataques de atiradores solitários. “Graças a Deus, não temos um histórico dessa forma de tiro no presidente da República, mas tivemos aquele fato que aconteceu com o presidente Bolsonaro lá atrás, ninguém imaginava, a facada. Temos que estar atentos a isso”, disse.

Nos tetos dos prédios da Esplanada ficarão os atiradores de elite para eventual “neutralização” de alvos no gramado da Esplanada. Eles serão auxiliados por observadores que utilizam binóculos de última geração e instruirão eventuais operações policiais.