PM quer vetar manifestações pró e contra Lula na Avenida Paulista

A Polícia Militar pediu nesta quarta-feira ao Ministério Público de São Paulo que proíba a realização de manifestações na Avenida Paulista no dia 24 de janeiro, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) vai julgar o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra sua condenação a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sergio Moro no caso em que ele é acusado de ter recebido da construtora OAS um tríplex no Guarujá.

A decisão da PM foi tomada após uma reunião realizada nesta quarta na sede do 13º Batalhão, com o comandante e dirigentes dos movimentos contra e a favor de Lula, que não entraram em um acordo. Segundo membros do alto escalão da polícia, não há garantia de segurança caso os grupos rivais façam seus atos no mesmo lugar.

Quem pediu autorização primeiro para a PM, segundo a própria corporação, foi o Movimento Brasil Livre (MBL), contrário ao ex-presidente petista – a quem a polícia vinha dando prioridade. O PT e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) solicitaram o uso da avenida depois, mas mesmo assim continuam afirmando que vão realizar na via os atos em defesa de Lula.

Nesta tarde, o MBL e outro movimento antipetista, o NasRuas, confirmaram que vão fazer as manifestações pela condenação e prisão de Lula na Avenida Paulista, a partir das 10 horas, no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

A CUT e os movimentos sindicais e sociais que apoiam Lula, criticam sua condenação e defendem que ele possa disputar a eleição presidencial deste ano contam com a presença do próprio ex-presidente na manifestação que pretendem fazer na Paulista – o petista não irá a Porto Alegre no dia do julgamento, já que teve o seu pedido para ser ouvido pelo TRF4 negado pelo relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto.

Calendário

O PT prevê o início das manifestações em Porto Alegre dois dias antes do julgamento. Na segunda-feira 22, haverá dois atos com intelecutais e juristas, com temas como democracia e defesa do estado de direito.

Na terça-feira, pela manhã, está previsto ato com mulheres na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e vários protestos no fim da tarde na Esquina Democrática, tradicional local de protestos em Porto Alegre – esse ato poderá ter a presença de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, além de lideranças políticas, intelectuais e artistas que apoiam o ex-presidente.

Depois do ato, que deve começar às 18 horas, os manifestantes farão uma vigília em frente ao prédio do TRF4, até o julgamento, que começa às 8h30 de quarta-feira, 24.