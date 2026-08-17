Plano de governo de Moro inclui projeto de Ratinho Júnior já em andamento
Programa de trabalho foi apresentado na última sexta-feira após pressão em função de o senador ter registrado sua candidatura sem sugerir proposições
Protocolado na última sexta-feira, o plano de governo do candidato do PL ao governo do Paraná, Sérgio Moro, sugere a implantação do Centro Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu, algo que já está sendo realizado pela gestão Ratinho Júnior.
O programa de trabalho foi apresentado na última sexta-feira após pressão em função de o senador ter registrado sua candidatura sem sugerir proposições.
O plano de governo do senador prevê a implantação do Centro Pompidou Paraná, o que representaria um marco cultural que projeta o Estado no cenário internacional, atrairia turistas de todo o mundo e movimentaria a economia da região das Cataratas.
A negociação para trazer o primeiro satélite do renomado museu francês para as Américas e para o Hemisfério Sul foi feita pelo governador Ratinho Júnior após cinco anos de negociação direta com a sede francesa.
Em setembro de 2025, o Estado apresentou o projeto arquitetônico do museu, assinado pelo arquiteto paraguaio Solano Benitez.
Em junho deste ano, os contratos de cooperação técnica e cultural foram formalizados, garantindo um investimento de 183 milhões de reais pelo Estado e contemplando o conjunto de serviços necessários para a implantação e operação do Pompidou Paraná.
A expectativa é que o primeiro museu de arte internacional do Brasil receba cerca de 800. 000 visitantes por ano. A previsão de inauguração é para 2028.
Em nota, Moro explica que o plano de governo deixa claro que uma das prioridades é concluir a implantação do Centro Pompidou Paraná.
“Não há qualquer intenção de apresentar como novo um projeto que já está em andamento. Ao contrário: o compromisso é dar continuidade ao trabalho iniciado pelo governo do Paraná e garantir que o Pompidou seja efetivamente concluído e entregue à população”.