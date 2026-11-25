Planejamento prepara “cardápio” de ajuste fiscal, mas blinda benefícios sociais a pedido de Lula
Ministro Bruno Moretti afirma que ainda não há decisão fechada sobre PEC; tema deve entrar na pauta de reunião ministerial no Alvorada nesta quarta-feira
O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta-feira, 25, que, caso o governo avance nas discussões sobre uma PEC do ajuste fiscal, a proposta seguirá a orientação do presidente Lula de não cortar nem rever benefícios sociais, preservando os direitos da população enquanto se busca melhorar os resultados primários.
Após a sanção da Lei Complementar 239, que trará um fôlego de até 56 bilhões de reais em 2027 para o Executivo, a equipe econômica estuda a possibilidade de apresentar um novo conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas no longo prazo.
Apesar de negar que haja uma decisão fechada em torno do tema, Moretti ressaltou a importância de levar um “cardápio” de alternativas ao presidente para garantir o cumprimento das metas fiscais.
Ainda hoje, o chefe do Executivo tem reunião agendada no Palácio da Alvorada com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, em que integrantes da Fazenda e o próprio titular do Planejamento devem apresentar novas medidas focadas no controle e na desaceleração do crescimento das despesas obrigatórias.