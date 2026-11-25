Ler Resumo





O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que uma eventual PEC de ajuste fiscal não cortará benefícios sociais, seguindo orientação de Lula. A equipe econômica estuda alternativas para conter despesas obrigatórias e equilibrar as contas. Confira os detalhes do plano em debate.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta-feira, 25, que, caso o governo avance nas discussões sobre uma PEC do ajuste fiscal, a proposta seguirá a orientação do presidente Lula de não cortar nem rever benefícios sociais, preservando os direitos da população enquanto se busca melhorar os resultados primários.

Após a sanção da Lei Complementar 239, que trará um fôlego de até 56 bilhões de reais em 2027 para o Executivo, a equipe econômica estuda a possibilidade de apresentar um novo conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas no longo prazo.

Apesar de negar que haja uma decisão fechada em torno do tema, Moretti ressaltou a importância de levar um “cardápio” de alternativas ao presidente para garantir o cumprimento das metas fiscais.

Ainda hoje, o chefe do Executivo tem reunião agendada no Palácio da Alvorada com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, em que integrantes da Fazenda e o próprio titular do Planejamento devem apresentar novas medidas focadas no controle e na desaceleração do crescimento das despesas obrigatórias.