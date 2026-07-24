Planalto minimiza reconciliação de Flávio e Michelle e ainda enxerga fissuras em campanha do rival

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizam a reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro e acreditam que ainda há muitas fissuras na campanha do pré-candidato do PL à presidência da República.

Fontes próximas ao petista avaliam que a novela mexicana protagonizada por madrasta e enteado se estendeu por muitos capítulos, não será superada com tanta facilidade e ainda deve impactar no sentimento do eleitorado feminino e evangélico em relação ao primogênito de Jair Bolsonaro.

Interlocutores de Lula pontuam que a reconciliação não é cortina de fumaça suficiente para se sobrepor a outros episódios negativos que afetam a campanha de Flávio, como o envolvimento dele com Daniel Vorcaro, do Banco Master, e a atuação pelo novo tarifaço.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa