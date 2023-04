PL se reúne para discutir participação na CPMI do 8 de Janeiro

Senadores do PL vão se reunir durante um almoço nesta terça-feira, 25, para discutir os nomes do partido que devem integrar a CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A expectativa é que a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro participe do colegiado com dois ou três membros, de um total de dezesseis senadores.

Em minoria, estrategistas do PL avaliam que é essencial não errar nos nomes escolhidos. Entre os critérios de preferência estão parlamentares que tenham experiência em comissões de inquérito e também alguma afinidade sobre temas ligados à segurança pública. No entanto, nomes mais histriônicos da legenda, como os senadores Jorge Seif e Magno Malta, já demonstraram interesse em integrar a comissão.

Caberá aos senadores Rogério Marinho, líder da oposição, Carlos Portinho, líder da legenda, e Flávio Bolsonaro, líder da minoria, bater o martelo sobre os membros. O senador Eduardo Girão também integra o bloco conhecido como Vanguarda como o único representante do Novo.

A oficialização dos nomes deve acontecer somente após quarta-feira, 26, quando está prevista a criação da comissão, com a leitura do requerimento feita pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD).