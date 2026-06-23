PL pressiona para Flávio definir candidato ao Senado pelo Rio, enquanto Pedro Paulo ganha espaço no interior

Membros da Executiva Nacional do PL pressionam o senador Flávio Bolsonaro (RJ) para definir, o quanto antes, o nome que representará o partido na disputa pelo Senado. A vaga está aberta desde o começo do mês, quando o ex-governador Cláudio Castro (PL) saiu do páreo, diante de denúncias que o associavam ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Neste meio tempo, o PSD anunciou a pré-candidatura de Pedro Paulo à Casa Alta. A entrada do principal aliado de Eduardo Paes (PSD) no páreo embaralhou o jogo, enquanto os nomes cotados no PL para ir às urnas, como o deputado Carlos Jordy e o senador Carlos Portinho, ainda não empolgam nas pesquisas de intenção de votos.

Flávio havia prometido aos correligionários que faria a indicação na semana passada, o que não aconteceu. Desde então, Pedro Paulo peregrina o interior e reúne prefeitos em torno do seu nome.

No partido, há o sentimento de que uma eventual derrota no estado que é o “berço do bolsonarismo” seria simbólica. Por isso, a cobrança por uma definição rápida.

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