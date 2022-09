PL ‘omite’ imagem de Bolsonaro em santinhos de apoiadores do presidente

Com nove candidatos à Câmara dos Deputados e 25 concorrentes à Câmara Legislativa, o PL montou uma lista de notórios apoiadores do presidente para tentar surfar na popularidade do ex-capitão em Brasília, um conhecido feudo bolsonarista, e montar bancadas expressivas a partir de outubro. No dia a dia da campanha, no entanto, os próprios candidatos têm reclamado da omissão da imagem do mandatário nos santinhos providenciados pelo partido.

Candidata à reeleição, a deputada federal Bia Kicis (PL) é uma das mais eloquentes críticas à baixa exposição de Bolsonaro nos santinhos e diz que não é “aceitável” negligenciar a imagem do presidente em materiais de campanha. Pesquisa Ipec no Distrito Federal mostra o atual mandatário com 38% das intenções de voto contra 31% do ex-presidente Lula (PT).

“Tenho recebido muita demanda de material do presidente, mas ainda é pouco. Ainda está tímido. É preciso aparecer muito mais”, reclama Kicis, que atribui o “esquecimento” da imagem de Bolsonaro a um atraso na impressão dos panfletos dos candidatos alinhados ao presidente. “Não se trata de negligência dos candidatos ou do partido. Ninguém esconderia o presidente, só se fosse idiota. Ganhamos muito mais com a imagem dele do que com a nossa”, diz ela.

Também entre candidatos fora do PL mas que gravitam junto ao eleitorado conservador há reclamações sobre o que consideram um baixo aproveitamento da imagem do presidente pelas ruas de Brasília. “Nós não estamos visualizando a imagem de Bolsonaro”, disse uma fonte próxima ao ex-capitão. Sob a intermediação direta do Planalto, por exemplo, a aliança bolsonarista em Brasília inclui políticos como o governador Ibaneis Rocha (MDB), líder nas pesquisas e candidato à reeleição, Flávia Arruda (PL) como postulante ao Senado e o ex-governador José Roberto Arruda (PL) como potencial puxador de votos para a Câmara. Corre por fora a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), que duela com Flávia pela vaga ao Senado.