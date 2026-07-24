PL oficializa candidatura do influenciador Breno Faria, do ‘Café com teu pai’

O Partido Liberal (PL) confirmou, durante a convenção realizada nesta sexta-feira, 24, a candidatura do influenciador Breno Faria ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Conhecido nas redes sociais pelo perfil Café com teu pai, ele concorrerá nas eleições usando esse mesmo nome na urna. Além da atuação como criador de conteúdo, Breno é policial rodoviário federal e ganhou notoriedade ao publicar vídeos sobre relacionamentos, comportamento e masculinidade.

Breno Faria ganhou projeção nacional com o perfil “Café com teu pai”, no qual publica vídeos sobre masculinidade, relacionamentos e comportamento. Suas publicações já geraram controvérsias e motivaram pedidos de investigação apresentados ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP). A parlamentar afirma que o influenciador dissemina conteúdo misógino e discriminatório contra mulheres e também questiona uma possível incompatibilidade entre sua atuação nas redes sociais e o cargo de policial rodoviário federal, incluindo a monetização de vídeos, atividades empresariais e o uso da imagem da corporação. Até o momento, não há condenação judicial relacionada a essas acusações.