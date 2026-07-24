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Política

PL oficializa candidatura do influenciador Breno Faria, do ‘Café com teu pai’

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o policial rodoviário federal compartilha conselhos sobre relacionamentos e masculinidade

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 16h39 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h45
Breno Faria, influenciador do perfil 'Café com Teu Pai'
Breno Faria, influenciador do perfil 'Café com Teu Pai' (Instagram/Reprodução)
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PL oficializa candidatura do influenciador Breno Faria, do ‘Café com teu pai’ Priorizar nos meus resultados Google

O Partido Liberal (PL) confirmou, durante a convenção realizada nesta sexta-feira, 24, a candidatura do influenciador Breno Faria ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Conhecido nas redes sociais pelo perfil Café com teu pai, ele concorrerá nas eleições usando esse mesmo nome na urna. Além da atuação como criador de conteúdo, Breno é policial rodoviário federal e ganhou notoriedade ao publicar vídeos sobre relacionamentos, comportamento e masculinidade.

Breno Faria ganhou projeção nacional com o perfil “Café com teu pai”, no qual publica vídeos sobre masculinidade, relacionamentos e comportamento. Suas publicações já geraram controvérsias e motivaram pedidos de investigação apresentados ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP). A parlamentar afirma que o influenciador dissemina conteúdo misógino e discriminatório contra mulheres e também questiona uma possível incompatibilidade entre sua atuação nas redes sociais e o cargo de policial rodoviário federal, incluindo a monetização de vídeos, atividades empresariais e o uso da imagem da corporação. Até o momento, não há condenação judicial relacionada a essas acusações.

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