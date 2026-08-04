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Política

PL já tem nome escalado para substituir Canella na disputa ao Senado no Rio

Tendência é que com o desembarque do União da coligação encabeçada por Douglas Ruas ao governo fluminense, o PL da tenha dois nomes ao Senado

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 09h28
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), no plenário da Câmara, em dezembro de 2023
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), no plenário da Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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PL já tem nome escalado para substituir Canella na disputa ao Senado no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A desistência de Márcio Canella (União Brasil) de ser candidato ao Senado pelo Rio abriu caminho para que o deputado Carlos Jordy seja lançado pelo PL à Casa Alta do Congresso. A tendência é que, com o desembarque do União da coligação encabeçada por Douglas Ruas (PL) ao governo fluminense, o partido de Jair Bolsonaro tenha dois nomes ao Senado – Carlos Portinho já ocupa uma das vagas.

Jordy foi líder do governo Bolsonaro na Câmara e defende pautas ideológicas caras ao ex-mandatário. Ele não esconde a vontade de concorrer ao Senado nas eleições deste ano. De acordo com correligionários, o anúncio deve ser feito até esta quarta-feira.

Canella desiste

Em vídeo publicado nas redes sociais, Canella anunciou a desistência da disputa e afirmou que será candidato à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

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Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma no mês passado, enquanto a Polícia Federal o tinha como um dos alvos de uma operação contra fraudes em postos de combustíveis da Região Metropolitana do Rio. O político foi solto três dias depois, mas sua popularidade foi abalada.

O ex-prefeito de Belford Roxo viu ainda o distanciamento da federação União-PP da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, o que o desvinculou da empreitada de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio.

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A escolha por concorrer à Alerj se deve ao fato de o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, ser candidato à Câmara. Logo, os dois devem fazer uma “dobradinha” nas urnas.

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