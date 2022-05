PL está com Bolsonaro e Romário, garante líder na Câmara

Líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ) diz que o partido vai endossar as candidaturas de Jair Bolsonaro e do senador Romário (RJ) à reeleição, sem aceitar defecções.

Segundo ele, o partido fechou posição em torno de Bolsonaro antes de o presidente se filiar à legenda. Esse foi, inclusive, um dos compromissos de Valdemar Costa Neto com o chefe do Executivo durante a negociação para a entrada no PL, em novembro.

Já integrantes do Progressistas e do Republicanos, que junto com o PL formam a base do governo federal, admitem em conversas reservadas que não vai ser possível obrigar deputados e prefeitos a fazerem campanha em cidades que tendem a optar por Lula.

“O PL está com Bolsonaro e Romário”, afirma Côrtes.

A declaração é uma reação à situação da legenda no Rio. O candidato a governador Cláudio Castro (PL) tem tentado se manter distante da disputa nacional. Ele é próximo de petistas e tem circulado com políticos de oposição ao governo federal —em especial com André Ceciliano, presidente da Assembléia Legislativa, pré-candidato ao Senado e principal interlocutor de Lula no estado.

O movimento irritou bolsonaristas e até a família do presidente entrou em campo para evitar eventual dobradinha Castro-Lula, como mostrou VEJA. Além disso, há iniciativas de bolsonaristas para desidratar Romário e apoiar Daniel Silveira (PTB-RJ), caso ele esteja elegível em outubro.

Côrtes diz que o partido tampouco aceitará que filiados apoiem candidatos de outros partidos para o Senado. E defendeu o nome de Romário na eleição do Rio: “Nosso candidato é Romário. Não existe como ser diferente disso”.

