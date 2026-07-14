PL escala Carlos Portinho para disputa ao Senado no Rio

O PL definiu que o senador Carlos Portinho vai disputar uma das vagas ao Senado no Rio de Janeiro. Ele foi escalado após a desistência do ex-governador Cláudio Castro, que abriu mão da candidatura pressionado por investigações da Polícia Federal.

A substituição foi definida pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, em conjunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os aliados mais próximos já foram comunicados da decisão. O anúncio oficial ainda está pendente.

Portinho reúne apoios por não estar envolvido em crises ou denúncias. Sua trajetória em Brasília é bem vista por figuras influentes na direita, embora não tenha passado pelo teste das urnas – o senador assumiu como suplente no Congresso, no lugar de Arolde de Oliveira, morto em 2020.

O parlamentar é visto como um nome capaz de captar votos fora do núcleo ideológico do bolsonarismo. Portinho sempre colocou o nome à disposição do partido para a disputa, embora estivesse organizando a pré-campanha para deputado federal.