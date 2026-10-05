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Política

PL em alta, Centrão em baixa: os partidos que ganharam e perderam vagas na Câmara

Partido de Flávio Bolsonaro chega a 121 deputados e crava o maior número de deputados eleitos desde a redemocratização do país

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h56
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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PL em alta, Centrão em baixa: os partidos que ganharam e perderam vagas na Câmara Priorize VEJA no Google

O PL elegeu 121 deputados federais, melhorou a posição de maior bancada da Câmara conquistada em 2022 (quando elegeu 99 parlamentares na Casa) e tornou-se o recordista em número de eleitos desde a redemocratização do país – o recorde anterior era do MDB, que conseguiu 108 cadeiras em 1990.

Com isso, o partido do presidenciável Flávio Bolsonaro tornou-se o grande vencedor na eleição para a Câmara neste ano, o que deve engrossar os fundos eleitoral e partidário a que as legendas tem direito e que são calculados com base no desempenho nas eleições parlamentares. Com quase 1 bilhão de reais este ano, o partido já era o dono do maior naco de dinheiro público para partidos.

O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu das urnas como o segundo partido em número de deputados e também cresceu em relação a 2022 – tinha 65 cadeiras e chegou a 70.

Proporcionalmente, a bancada que mais cresceu foi a do Novo, que dobrou de tamanho: passou de cinco para dez deputados federais.

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Já as siglas do Centrão foram as que mais perderam deputados. União Brasil, Republicanos e PP, além do PSD, ficaram com cerca de quarenta parlamentares cada uma, e todas perderam cadeiras.

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Veja abaixo a comparação entre as bancadas atuais e o número de cadeiras conquistadas na eleição deste ano:

AS MAIORES BANCADAS ELEITAS EM 2026

PL: 121

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PT: 70
União Brasil: 46
PSD: 43
PP: 41
Republicanos: 41

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MDB: 36
Podemos: 27
PSB: 15
PSOL: 14
PSDB: 11

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PCdoB: 11
Novo: 10
PV: 7
PDT: 6
PRD: 5

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Avante: 5
Solidariedade: 2
Rede: 1
Missão: 1

QUEM MAIS GANHOU CADEIRAS

PL: 23
PT: 6
Novo: 5
PRD: 2

QUEM MAIS PERDEU DEPUTADOS

PSDB: 7
União Brasil: 6
PP: 5
PSD: 5
PDT: 4

COMPARAÇÃO ENTRE BANCADAS ATUAIS E AS ELEITAS

PL
Bancada atual: 98
Eleitos: 121

PT
Bancada atual: 65
Eleitos: 70

UNIÃO BRASIL
Bancada atual: 52
Eleitos: 46

PSD
Bancada atual: 48
Eleitos: 43

PP
Bancada atual: 46
Eleitos: 41

REPUBLICANOS
Bancada atual: 42
Eleitos: 41

MDB
Bancada atual: 38
Eleitos: 36

PODEMOS
Bancada atual: 27
Eleitos: 27

PSB
Bancada atual: 17
Eleitos: 15

PSDB
Bancada atual: 18
Eleitos: 11

NOVO
Bancada atual: 5
Eleitos: 10

PSOL
Bancada atual: 13
Eleitos: 14

PV
Bancada atual:6
Eleitos: 7

PDT
Bancada atual: 10
Eleitos: 6

PRD
Bancada atual: 3
Eleitos: 5

AVANTE
Bancada atual: 5
Eleitos: 5

SOLIDARIEDADE
Bancada atual: 4
Eleitos: 2

REDE
Bancada atual: 3
Eleitos: 1

MISSÃO
Bancada atual: 1
Eleitos: 1

PCdoB
Bancada atual: 11
Eleitos: 11

CIDADANIA
Bancada atual: 2
Eleitos: 0

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TAGS:
Câmara dos Deputados
Eleições 2026
Maquiavel
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