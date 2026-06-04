O PL e o PT, maiores adversários nas eleições nacionais deste ano, vão ficar com quase 1,5 bilhão de reais dos cofres públicos para suas campanhas deste ano, segundo divisão dos recursos do fundo eleitoral divulgada na quarta-feira, 3, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso equivale a quase um terço do montante total, que será de 4,9 bilhões de reais.

De acordo com o TSE, o partido do senador Flávio Bolsonaro (PL) receberá 881,7 milhões de reais, enquanto o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará com 615,4 milhões de reais. Depois, surgem várias siglas de centro, como União Brasil, PSD, MDB, PP e Republicanos.

Dez legendas nanicas receberão a menor cota dos recursos, de 3,3 milhões de reais cada um (veja quadro completo abaixo).

A divisão do Fundo Eleitoral, segundo o TSE:

(em milhões de reais)

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PL

881,7

PT

615,4

União Brasil

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526,2

PSD

421,0

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PP

417,1

MDB

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400,0

Republicanos

348,6

Podemos

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246,0

PDT

169,3

PSB

152,3

PSDB

147,9

PSOL

131,5

Solidariedade

88,5

Avante

72,5

PRD

71,8

Cidadania

60,7

PCdoB

60,5

PV

45,2

Novo

37,0

Rede

35,8

Agir

3,3

Democracia Cristã

3,3

Democrata

3,3

Missão

3,3

Mobiliza

3,3

PCB

3,3

PCO

3,3

PRTB

3,3

PSTU

3,3

Unidade Popular

3,3

Verba quase triplica desde 2018

O fundo eleitoral, cujo nome oficial é Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), foi criado em 2017 para resolver o problema de financiamento de partidos e candidatos depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu o financiamento empresarial privado. O dinheiro é aprovado pelo Congresso é incluído no Orçamento anual da União.

Desde que foi criado, o fundo deu um salto espetacular na mordida que dá nos cofres públicos. O valor saltou de 1,7 bilhão de reais em 2018 (primeira eleição em que foi utilizado) para 2,03 bilhões em 2020 e para 4,9 bilhões de reais em 2022 — o montante não foi reajustado para as disputas de 2024 e 2026.

Critérios de divisão

A divisão dos recursos leva em conta o desempenho eleitoral dos partidos nas últimas eleições parlamentares. O PL, com 99 deputados eleitos em 2022, lidera a lista por esse motivo. Seu arquirrival PT conseguiu 68 cadeiras na Casa.