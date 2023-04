PL deve segurar apoio à candidatura de Salles até o último momento

O deputado federal Ricardo Salles já reafirmou seu desejo de ser o candidato do PL à prefeitura de São Paulo. O parlamentar foi ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e ficou nacionalmente conhecido quando, em uma reunião ministerial, defendeu “passar a boiada” e mudar regras ambientais enquanto a atenção estivesse voltada para a pandemia da Covid-19.

A movimentação de Salles, porém, está sendo considerada precipitada por seus pares, embora o parlamentar já tenha conseguido apoios importantes. Em vídeo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já se mostrou favorável à candidatura. O ex-presidente Jair Bolsonaro também, embora tenha ressaltado que a palavra final caberá ao partido.

O maior problema de Salles está no próprio PL, que é dividido entre os bolsonaristas e os chamados “carguistas”, que obedecem estritamente o comando da cúpula partidária. Os dois grupos estão divididos. Parte quer o ex-ministro como candidato, enquanto outra parcela está inclinada a apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

O problema é que o PL é parceiro do atual prefeito, tem cargos importantes na administração do município e alguns dirigentes do partido defendem que continue assim — tese que conta com o apoio do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Salles, por sua vez, já disse a aliados que está em fase adiantada um acordo entre as duas alas divergentes em torno de sua candidatura. O anúncio, no entanto, só deve acontecer mais adiante.