PL define data de convenção para lançar candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

A convenção nacional do Partido Liberal (PL) que vai lançar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República está prevista para 25 de julho em São Paulo. A escolha representa uma mudança em relação às duas oficializações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizadas em eventos no Rio de Janeiro em 2018 (pelo PSL) em 2022 (pelo PL). Antes dele, as convenções tinham palco em Brasília.

A troca teria como objetivo atrair o palanque em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta reeleição e lidera a corrida, segundo sondagens divulgadas no final de maio. A data, por sua vez, segue a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que as convenções devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto deste ano.

No Rio, o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) e deputado estadual Douglas Ruas (PL), que tenta chegar ao Palácio Guanabara, ainda é um nome pouco conhecido em comparação ao seu principal rival na disputa, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), à frente das pesquisas com folga. Há também o fator Cláudio Castro (PL), um aliado da família Bolsonaro, que desistiu da candidatura ao Senado após ser alvo de duas operações da Polícia Federal (PF).

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Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ampliado sua vantagem sobre Flávio. Segundo a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada na semana passado, Lula chega à metade de junho em sua posição mais confortável desde o início da pré-campanha presidencial de 2026.

No principal cenário de segundo turno, Lula aparece com 44% das intenções de voto, contra 38% de Flávio, o que configura um avanço de dois pontos percentuais para o petista, ao passo que o senador recuou três. Foi o primeiro grande levantamento nacional após dois episódios influenciarem o debate público nas últimas semanas: o escândalo envolvendo áudio enviado por Flávio a Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, e a crise diplomática após a ameaça de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

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