É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

PL decide não ter candidato em Minas Gerais e fica à espera de Cleitinho

Partido deixa para a Executiva Estadual a decisão sobre chapa ao governo, mantendo aberta a possibilidade de composição com senador do Republicanos

Por Laila Nery 27 jul 2026, 18h35 | Atualizado em 27 jul 2026, 19h35
O senador Cleitinho (Republicanos-MG)
O senador Cleitinho (Republicanos-MG) (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Continua após publicidade
PL decide não ter candidato em Minas Gerais e fica à espera de Cleitinho Priorizar nos meus resultados Google

O PL de Minas Gerais decidiu, durante convenção estadual realizada nesta segunda-feira, 27, não lançar candidatura própria ao governo do estado e delegou à Executiva Estadual do partido a decisão sobre eventuais composições para a disputa pelo Palácio Tiradentes.

Segundo a assessoria de imprensa da legenda, a deliberação dá à direção estadual autonomia para definir alianças, conduzir as negociações políticas e estabelecer a formação da chapa majoritária para as eleições de 2026. Na prática, a decisão mantém o partido à espera de uma definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que ainda não confirmou se disputará o governo mineiro.

Caso Cleitinho entre na corrida eleitoral, a tendência é que o PL componha a chapa, indicando o candidato a vice-governador. Se o senador optar por não concorrer, a legenda deverá discutir outros cenários para a sucessão estadual, incluindo possíveis alianças com outros partidos do campo da direita e do centro-direita.

Nos bastidores, porém, dirigentes do PL tratam a candidatura de Cleitinho como praticamente definida. Segundo apurou VEJA, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão de Cleitinho e responsável por articular as negociações entre o PL e o Republicanos, reuniu-se na manhã desta segunda-feira com o presidente estadual do partido, Domingos Sávio, para assegurar à legenda que o deputado federal disputará o governo de Minas. A expectativa é que, caso a candidatura seja oficializada, o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos) seja anunciado como candidato a vice-governador. Publicamente, no entanto, Cleitinho ainda não confirmou que entrará na disputa.

Siga
Continua após a publicidade

Durante a convenção desta segunda-feira, o partido também oficializou o deputado federal Domingos Sávio como candidato ao Senado por Minas Gerais. Em 2022, o parlamentar recebeu 90.236 votos para a Câmara dos Deputados. Médico veterinário de formação, Domingos Sávio acumula longa trajetória política, tendo exercido dois mandatos consecutivos como deputado estadual entre 2003 e 2011. Antes disso, foi prefeito de Divinópolis entre 1997 e 2001 e vereador no município entre 1993 e 1997.

Cleitinho também iniciou sua trajetória política em Divinópolis, onde foi vereador entre 2017 e 2019. Em seguida, foi eleito deputado estadual, cargo que exerceu de 2019 a 2023, quando assumiu o mandato de senador. Na mesma cidade, seu irmão gêmeo, Gleidson Azevedo (Republicanos), que agora é candidato a deputado federal, foi prefeito.

Continua após a publicidade

Minas Gerais concentra 10,56% do eleitorado brasileiro. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o estado reúne mais de 16 milhões de eleitores e possui o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo. Por esse motivo, a definição das candidaturas ao governo mineiro costuma exercer influência sobre as estratégias nacionais dos partidos, especialmente em eleições presidenciais.

A indefinição sobre a participação de Cleitinho na disputa mantém em aberto a estratégia do campo conservador para a sucessão estadual. Enquanto o Republicanos ainda não anuncia uma decisão oficial do senador, o PL optou por preservar margem de negociação, deixando a Executiva Estadual responsável por conduzir as tratativas políticas e definir a melhor composição para a disputa eleitoral nos próximos meses.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Minas Gerais
PL - Partido Liberal
Republicanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).