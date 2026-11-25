Conhecido como PL das Big Techs, o projeto de lei dos Mercados Digitais será votado apenas na próxima semana e deve ter surpresas no fim de sua tramitação.

Essa foi a sinalização dada pelo relator Aliel Machado ao Radar ao confirmar o novo adiamento da análise da proposta. Ele não quis antecipar o que poderá surpreender os pares.

O parlamentar do PV afirmou que está fazendo os ajustes finais do texto e que já alinhou a apreciação na próxima terça-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Nos próximos dias, ele deve fazer novas reuniões com bancadas partidárias, com o objetivo de ampliar a base de apoio à proposição.

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Como estratégia para diminuir a resistência à matéria, o relator já incorporou sugestões e fez ajustes em seu parecer.

Inicialmente, o PL seria votado na semana passada, o que acabou não acontecendo em função da falta de consenso entre os líderes partidários.

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Elaborada pela equipe econômica do governo Lula, a proposta amplia os poderes do Cade para combater práticas anticoncorrenciais nos mercados digitais, além de criar uma estrutura especializada dentro da autarquia para acompanhar a atuação das empresas de tecnologia.

Enquanto governistas apoiam o avanço da matéria com a alegação de que se trata apenas de regulação econômica e defesa da concorrência, sem interferência sobre publicações ou opiniões dos usuários, opositores se unem a representantes das Big Techs e rejeitam a medida por supostos riscos de insegurança jurídica e de interferência no funcionamento das plataformas.