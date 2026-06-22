PL consegue vitórias no TSE contra publicações de petistas que miravam Flávio Bolsonaro

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O PL conquistou vitórias no TSE contra adversários da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. André Janones, Lindbergh Farias e Rogério Correa foram condenados por tentar associá-lo ao crime organizado. Janones terá que remover publicações e enfrenta multa diária. Entenda os desdobramentos dessa disputa judicial.

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O PL encerrou a última semana com vitórias no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra adversários da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

As decisões condenam os deputados André Janones, Lindbergh Farias e Rogério Correa.

Janones tentou associar Flávio ao crime organizado. A decisão o obrigou a remover a publicação em qualquer rede social, como também aplica multa diária em caso de descumprimento.

Rogério Correia e Lindbergh Farias também sofreram derrotas simbólicas em decisões do TSE. O despacho judicial aponta ilicitude em publicações de ambos nas redes sociais ao tentar associar o senador ao crime organizado.