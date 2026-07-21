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Política

PL busca alternativas para vice de Ruas e admite chegar à convenção sem chapa definida no Rio

Partido se movimenta para manter aliança com federação União Progressista em território fluminense

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h05
Homem de terno azul e gravata amarela sentado em mesa de madeira, olhando para frente, com microfone à sua frente. Ao fundo, uma bandeira e parede de madeira. Dois homens de costas, desfocados, em primeiro plano
Douglas Ruas (Alex Ramos/Alerj/.)
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O PL e o senador Flávio Bolsonaro admitem que podem chegar à convenção do partido, no próximo sábado, 25, sem um palanque definido no Rio de Janeiro. O partido corre contra o tempo para recompor a chapa no estado, berço do bolsonarismo, após as desistências do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), de concorrer ao Senado e do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), de ser candidato a vice-governador.

Com as três baixas, o único entre os pré-candidatos anunciados em março que ainda não foi substituído e se mantém no páreo é o deputado Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que agora precisa de um vice. Alternativas estão sendo debatidas internamente. Todos os partidos que compõem a aliança estão sendo considerados, segundo fontes a par da campanha. O senador Carlos Portinho (PL) foi escolhido para o lugar de Cláudio Castro.

Lideranças do partido admitem que o ideal seria ter todos os nomes até a convenção, mas já travam negociações considerando o prazo de 15 de agosto, data limite para formalizar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

O deputado Altineu Côrtes, padrinho político de Douglas Ruas, e o próprio presidente da Assembleia Legislativa conversaram na segunda-feira, 20, com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e com Antonio Rueda, que comanda o União Brasil, para sondar a fidelidade da federação. Segundo um cacique do PL fluminense disse a VEJA, Ciro e Rueda garantiram que estão “firmes” com o PL no Rio de Janeiro.

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A poderosa federação União Progressista caminha para a neutralidade na eleição nacional. Com o desembarque de Rogério Lisboa da chapa no Rio, o PL ficou em alerta sobre a possibilidade de ver ruir a aliança em território fluminense. Oficialmente, o PP alega que o ex-prefeito de Nova Iguaçu desistiu da eleição por motivos “estritamente pessoais”.

O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), principal adversário de Douglas Ruas na corrida ao Palácio Guanabara, segue cortejando a federação. O deputado Dr. Luisinho, presidente do partido no Rio, é próximo do ex-prefeito e tem conversado com ele, mesmo com o pé na chapa adversária. Paes falou a jornalistas na segunda, 20, depois de oficializar a candidatura a governador, e disse que não esconde a “admiração por vários quadros do PP”. “Alguns já estão fazendo campanha ao meu lado”, declarou. Antes de ser fisgado pelo PL, Lisboa foi cotado para ser vice do ex-prefeito.

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Entre a federação União Progressista, o PP pendia para o lado de Eduardo Paes, mas o União Brasil venceu a queda de braço interna e empurrou o grupo para a aliança com o PL. As conversas com o PSD foram reabertas depois que Márcio Canella passou a reavaliar a candidatura ao Senado, pressionado por uma investigação da Polícia Federal. Canella chegou a ser preso em flagrante com um fuzil no carro e agora circula com tornozeleira eletrônica.

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Eleições: Rio de Janeiro
PL - Partido Liberal
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