Pix, a nova aposta no discurso eleitoral de Bolsonaro

Apesar de ter se rendido ao que chamava de velha política e ter aberto as portas do governo ao Centrão, Jair Bolsonaro insistirá na campanha de 2022 no figurino de candidato contra o sistema. A nova cartada dele para sustentar essa versão é o Pix, sistema de pagamento instantâneo em funcionamento no país desde o fim de 2020.

Aliados do presidente repetirão aos quatro cantos que Bolsonaro bateu de frente com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) a fim de garantir a adoção do Pix. Que o ex-capitão enfrentou interesses poderosos para beneficiar a população. E que tal movimento é “histórico”, apesar de na prática ter ocorrido mais parceria do que embate entre as partes.

Nesta segunda-feira, 28, o vereador Carlos Bolsonaro, responsável pela campanha do pai nas redes sociais, postou em seu canal no Telegram uma mensagem copiada do conta no Twitter do deputado José Medeiros (Podemos-MT). Nela, são apresentadas duas notícias. A primeira diz que na era Lula os bancos lucraram 199 bilhões de reais. Já a segunda, com uma foto de Bolsonaro, destaca que o “Pix tira R$ 1,5 bilhão dos grandes bancos em 2021.

O sistema é um sucesso de público. Segundo o Banco Central, só no dia 20 de dezembro do ano passado houve quase 52 milhões de operações de Pix, que tem mais de 110 milhões de usuários no Brasil.