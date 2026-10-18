Pivô de escândalo no INSS, Roberta Luchsinger diz que sabe mais do que já revelou

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A advogada Roberta Luchsinger divulgou um vídeo reforçando suas acusações contra Lula e Lulinha, que ela chamou de mentirosos na CNN. Ela detalha o suposto esquema de tráfico de influência envolvendo o filho do presidente e ministros. Investigada pela PF junto a Lulinha, Roberta reage às críticas de Lula, afirmando ter provas e que o que revelou é apenas uma fração do que sabe.

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A advogada Roberta Luchsinger gravou um vídeo neste domingo para reforçar tudo que revelou em uma entrevista esta semana para a CNN, na qual ela afirmou que o presidente Lula é mentiroso e seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, se encontrou com ministros do governo.

Roberta é investigada, junto com Lulinha, em três inquéritos da Polícia Federal. O executivo Edson Claro afirmou à PF que Fábio Luís recebia uma mesada de 300 mil reais do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, por intermédio de Roberta, para abrir as portas de ministérios para negócios.

Conforme mostrou VEJA, Roberta alugou uma casa em Brasília para receber Lulinha, ministros de Estado e lobistas interessados em fechar negócios com o governo federal. A investigação da Polícia Federal é se houve tráfico de influência.

A advogada decidiu conceder entrevista para rebater as acusações do presidente Lula, que a chamou de “pilantra”. Lula negou qualquer aproximação com a advogada, apesar de existirem diversas fotografias do presidente ao lado da advogada, em algumas delas fazendo o ‘L’ que simboliza a campanha do petista.

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No vídeo divulgado neste domingo, que já foi reproduzido nas redes sociais, Roberta diz que recebeu mensagens de pessoas tentando desacreditá-la após a entrevista. “Só não falei mais, só não apresentei os fatos ali durante a entrevista, por um único motivo, existem três inquéritos que correm em segredo de Justiça”, disse Roberta.

“Tudo que falei está dentro dos inquéritos. Em paralelo a isso, eu não sou louca de falar algo tão sério cujo eu não tenha prova”, disse a advogada. “As pessoas que eu citei sabem muito bem que eu não estou mentindo e que eu tenho prova disso”, disse.

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“Não adianta um, dois, três, dez, tentar contradizer o que eu disse, porque o que eu disse não foi nem 1% do que de fato eu sei e de fato está dentro do inquérito”, afirmou a advogada. “Se alguém vier me bater, vai levar, porque eu comecei e eu não vou parar”.