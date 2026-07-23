🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Pivô de crise com Michelle relata ameaças e abandona disputa ao Senado

Deputada federal Priscila Costa (PL-CE) anunciou que tentará agora a reeleição para a Câmara

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h58 | Atualizado em 23 jul 2026, 16h13
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Pivô de crise com Michelle relata ameaças e abandona disputa ao Senado Priorizar nos meus resultados Google

A deputada federal Priscila Costa (PL-CE) — que foi um dos motivos da crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — anunciou nesta quinta-feira, 23, que desistiu de disputar uma vaga ao Senado pelo Ceará, como vinha tentando com o apoio da colega de partido.

Ela disse que enfrentou momentos injustos e até ameaças nos últimos tempos e que essas situações a levaram a deixar o primeiro projeto de lado e, agora, focar na sua reeleição à Câmara dos Deputados.

“Eu coloquei o meu nome à disposição para servir a minha gente no Senado pelo Ceará. E, como vocês sabem, enfrentei muitas dificuldades, situações adversas e outras até injustas. Mas o que quero dizer aqui, no meio dessa guerra, é que, como todo cearense, eu enfrentei tudo isso como a nossa gente me ensinou, permanecendo de pé. Afinal, nossa história nunca foi escrita por quem desistiu diante de dificuldades, ameaças ou intimidações. E, com essa mesma firmeza, ao longo de toda a minha vida política, fui para cima, até quando parecia muito difícil. É com esse mesmo espírito (…) que coloco o meu nome para ser reeleita como deputada federal”, declarou Priscila em uma publicação nas redes sociais (Assista ao vídeo abaixo).

Siga

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

A deputada, que foi também a vereadora mais votada de toda a região Nordeste em 2024, pela capital cearense, e que exercia a vice-presidência do PL Mulher ao lado de Michelle, era o nome defendido pela ex-primeira-dama para o Senado naquele estado. No entanto, as opiniões delas foram ignoradas por Flávio, que decidiu apostar no pastor Alcides Fernandes (PL-CE) para disputar o cargo — e em uma chapa com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE), o segundo motivo da crise.

Após Michelle se indispor publicamente com Flávio por causa do cenário político cearense, em um vídeo no qual afirmou que ele a desrespeitou, ela deixou o comando do PL Mulher. O movimento foi seguido por uma tentativa de apaziguamento de Priscila, que fez elogios à colega, mas passou a declarar apoio abertamente a Flávio, dizendo que a briga familiar não deveria estar em destaque neste momento.

Continua após a publicidade

Mesmo sem Michelle no comando do PL Mulher, a deputada federal não assumiu a liderança, que ficou a cargo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para decidir o futuro da seccional feminina da legenda.

Priscila Costa também foi cotada para ser a vice de Flávio Bolsonaro na sua chapa presidencial, como forma de tentar resolver o impasse com Michelle e, ao mesmo tempo, fazer uma sinalização para o eleitorado feminino e nordestino. A ideia, no entanto, não tem evoluído, com outras mulheres se destacando mais como viáveis.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Ceará
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).