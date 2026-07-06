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Política

Pivô de briga no clã Bolsonaro, vereadora faz defesa pública de Flávio

Em vídeo, Priscila Costa, liderança do PL Mulher próxima de Michelle, declarou apoio ao presidenciável e defendeu união pública da família

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 15h04 | Atualizado em 6 jul 2026, 15h45
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
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Pivô de briga no clã Bolsonaro, vereadora faz defesa pública de Flávio Priorize VEJA no Google

A vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa (PL-CE), vereadora em Fortaleza, publicou um vídeo nas redes sociais para defender o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e declarar apoio à candidatura presidencial dele após a briga pública entre ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).

“Eu não vou alimentar nenhum tipo de conflito, porque quem luta pela mesma causa, mesmo que, em algum momento, possa machucar ou se ferir, não pode ficar enfraquecido no meio do caminho, enquanto o verdadeiro adversário observa e se fortalece (…). Reconhecemos a responsabilidade de Flávio Bolsonaro neste momento da nação (…). Eu sempre deixei muito claro o meu apoio a Flávio, que não nasceu agora — ao contrário do que tentaram sugerir nos últimos dias. Não se trata de um apoio recente”, afirma.

Depois ela acrescenta que “tanto a Michelle quanto o Flávio são pessoas que lutam pela mesma causa que eu”. “O nosso papel neste momento é construir uma ponte, porque essa tempestade vai passar (…)”, declarou Priscila, que foi a vereadora mais votada do Nordeste em 2024, em vídeo nas redes sociais intitulado “pronunciamento oficial sobre Michelle, Flávio e o futuro do Brasil”.

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O material teve mais de 15.000 curtidas, contando com a aprovação de nomes como o do líder do PL na Câmara,  Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e da mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem.

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Priscila ainda fez um aceno a Michelle, afirmando que as marcas que ela deixou no PL Mulher foram de “amor, compromisso e respeito”. “Sou uma mulher nordestina que não tem medo de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil”, disse.

A cearense foi um dos principais motivos da briga entre Michelle e Flávio nas última semanas. Próxima à ex-primeira-dama, Priscila teve sua candidatura ao Senado defendida por ela, enquanto teve o nome rifado no palanque do PL do Ceará, em troca do pastor Alcides Fernandes (PL-CE), pai do deputado André Fernandes (PL-CE), principal liderança do partido no estado.

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Priscila Costa ainda pediu por união, afirmando que o PL precisa se articular nacional e localmente em torno da ideia de derrota do PT. “Não vou perder a esperança na união! Eu estive ao lado da Michelle Bolsonaro na missão do PL Mulher e sei que o coração dela deseja que as coisas se resolvam! Tenho esperança, sim, de que Flávio e ela aparem as eventuais arestas que eventualmente ainda restam. Vamos olhar para cima e avançar pelo Brasil! Sem perder a esperança!”, escreveu na legenda da publicação.

Apesar de toda a situação, as últimas publicações de Priscila nas redes sociais ainda insistem que ela seria candidata ao Senado pelo Ceará, mesmo sem poder contar com esse espaço pelo partido. Apesar da posição de Michelle contra o apoio a Ciro Gomes, a vereadora já tem feito acenos ao tucano no Ceará, tendo comparecido a eventos de pré-campanha dele.

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Da mesma forma, Priscila foi uma das lideranças femininas que compareceu ao evento realizado por Flávio Bolsonaro na semana passada no qual ele desejava se aproximar de forças femininas. Nomes de peso, como o da própria Michelle, e os das senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS), ao contrário, não apareceram.

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