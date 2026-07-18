Pivô de briga entre os Bolsonaro, Girão defende Michelle e diz que presidente ‘não pode ter rabo preso’

O senador Eduardo Girão (Novo), cuja pré-candidatura ao governo do Ceará motivou em parte a disputa pública entre a família Bolsonaro, apoiou a ex-primeira-dama Michelle e disse que um presidente não pode ter o rabo preso, em referência à relação de Flávio com o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro.

“Para chegar à Presidência da República, para a gente ter mudança de verdade, tem que ser alguém não tenha rabo preso com ninguém. Nem com o Vorcaro, nem com o Sicário, nem com ministros do STF que estão abusando”, disse em entrevista a VEJA durante o encontro nacional do Novo neste sábado, 18. “Flávio precisa dar explicações. Muitas. Então, nós vamos ter mudança se chegar alguém que possa ser chantageado pelos poderosos de plantão?”.

Girão, cuja candidatura ao governo ainda precisa ser confirmada na convenção estadual do Novo, marcada para o próximo dia 2, disse que o PL no estado se provou como um partido do Centrão ao apoiar Ciro Gomes (PSDB) e que o tempo irá dar razão a Michelle.

“Michelle, por incrível que pareça, ela foi o adulto na sala. Cobrando coerência, ela foi rechaçada pela família, o restante dos seus enteados, porque participaram desse acordão”, falou. “O tempo é o senhor da razão. Ela está chamando a atenção por uma coisa que está cheirando mal, e ela disse uma frase muito profética lá em Fortaleza, que ‘a direita não vai chegar rachada para a eleição de 2026. Ela vai chegar limpa’. Ela estava certa. A gente está vendo quem é direita e quem é centrão.”

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Girão, como Michelle, condena o apoio do PL no estado à candidatura de Ciro Gomes (PSDB). As alianças que o partido está selando no estado motivaram o vídeo em que a ex-primeira-dama disse que Flávio a “humilhou”. Além de Ciro, ela também queria a candidatura da deputada Priscila Costa (PL-CE) ao Senado –ela deve ser preterida em favor de Alcides Fernandes, pai do presidente estadual do PL no Ceará, o deputado André Fernandes.

“O Ciro é a esquerda raiz, e o projeto dele é 2030, ser presidente da República. Ele está concorrendo no Ceará para dar o troco, por um projeto de vingança. Está de birra porque brigou com o pessoal”, falou.

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Para ele, sua pré-candidatura é a única realmente de direita no estado. “O que mais me deixa triste nisso tudo é ver que, por exemplo, se eu tivesse o tempo de TV do PL, eu estaria no segundo turno”, falou. “Chega a ser vergonhoso, ver uma visita do pré-candidato do PL ao Ceará sem palanque, porque o Ciro deu um chega para lá no Flávio.”