‘Pitboy meia-tigela’: Tarcísio Motta e Amorim trocam farpas em debate VEJA E VOTE

No primeiro bloco do debate VEJA E VOTE realizado na manhã desta quinta-feira, 12, a discussão entre os candidatos Tarcísio Motta (Psol) e Rodrigo Amorim (União Brasil) culminou em acusações. Em sua pergunta sobre creches na capital, dirigida a Amorim, o representante da esquerda lembrou o histórico de agressões e homofobia e chamou o adversário de ‘pitboy meia-tigela‘. Em sua réplica, o direitista afirmou que Motta defende a sexualização de crianças.

No início do mês, o candidato a vereador Leonel da Esquerda (PT) acusou Amorim de violência física. De acordo com a assessoria do político, o “agresssor derrubou o telefone e, covardemente, deu um chute no rosto de Leonel, deixando-o inconsciente e com fraturas”.