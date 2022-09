Piquet grava vídeo pró-Bolsonaro e fala em evitar ‘ex-presidiário’

Tricampeão de Fórmula 1 e ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-piloto Nelson Piquet gravou um vídeo de apoio ao ex-capitão e afirmou que reelegê-lo impedirá a ascensão de um “ex-presidiário” ao comando do país. A alcunha nada abonadora utilizada pelo ex-atleta remete ao discurso bolsonarista de explorar a passagem de Lula (PT) pela cadeia e os escândalos de corrupção da era petista para tentar alavancar o desempenho de Bolsonaro na corrida presidencial.

Piquet, que dirigiu o Rolls Royce presidencial durante o desfile do Dia da Independência em 2021 – auge do esgarçamento das relações entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF) –, também aparece como um esfuziante doador da campanha à reeleição, com pagamentos de 501.000 reais à chapa formada por Bolsonaro e pelo general Walter Braga Netto, candidato à reeleição. No vídeo de apoio ao presidente, são exibidas imagens da carreira vitoriosa de Piquet na categoria mais nobre do automobilismo mundial, seguidas de um depoimento do ex-piloto. “Para quem não me conhece, eu sou o Nelson Piquet. Vamos votar no presidente Jair Bolsonaro, vamos elegê-lo. Não vamos deixar um ex-presidiário dirigir o nosso país”, diz.

O ex-presidente foi condenado a 26 anos da Lava-Jato, passou 580 dias preso por ordem do então juiz Sergio Moro e teve as sentenças anuladas por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), o que permitiu que ele voltasse a disputar cargos eletivos. Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 26, afirma que o petista pode liquidar a fatura ainda em primeiro turno – ele aparece com 52% dos votos válidos contra 34% do atual mandatário.

Continua após a publicidade