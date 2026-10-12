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Política

Pichações, adesivos e vidros quebrados: o saldo do ato de Lula, segundo o Metrô de SP

Companhia informou que registrou boletim de ocorrência e que irá disponibilizar à polícia as imagens das câmeras de monitoramento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 13h58
Entrada da estação de metrô Trianon-Masp, na Avenida Paulista, pichada após ato de Lula
Entrada da estação de metrô Trianon-Masp, na Avenida Paulista, pichada após ato de Lula (Redes sociais/Reprodução)
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Pichações, adesivos e vidros quebrados: o saldo do ato de Lula, segundo o Metrô de SP Priorize VEJA no Google

O Metrô de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 12, um balanço sobre as depredações registradas pela companhia em estações do sistema durante o ato que reuniu uma multidão em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Avenida Paulista, no último domingo, 11 — o próprio petista estava presente à manifestação.

Segundo o Metrô, as estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação, todas da Linha 2-Verde, foram alvo de vandalismo. De acordo com a companhia, cinco coberturas dos acessos voltados à Paulista foram danificadas. Também houve pichações e aplicação de adesivos em paredes internas, corrimãos de escadas fixas e rolantes e no interior de um trem.

A empresa disse, ainda, que “as equipes de manutenção iniciaram os trabalhos de limpeza ainda durante a madrugada e seguirão atuando ao longo do feriado para remover pichações e adesivos das áreas atingidas”.

O Metrô informou também que já providenciou a aquisição de novos vidros para substituir as placas danificadas e que as estruturas danificadas “não oferecem risco aos passageiros neste momento, pois contam com películas de proteção que impedem o desprendimento de fragmentos”.

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A companhia registrou boletim de ocorrência na polícia e disse que disponibilizará às autoridades as imagens do sistema de monitoramento, integrado ao programa Muralha Paulista, da Secretaria da Segurança Pública, para auxiliar na identificação dos responsáveis e na apuração dos fatos.

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