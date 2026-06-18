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Política

PGR se manifesta contra suspensão da Lei da Dosimetria, que pode beneficiar Bolsonaro

Parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Por Redação 18 jun 2026, 20h11 | Atualizado em 19 jun 2026, 08h54
Paulo Gustavo Gonet Branco, durante sabatina na CCJ do Senado para recondução ao cargo de PGR nesta quarta-feira, 12
Paulo Gonet, procurador-geral da República (Geraldo Magela/Agência Senado)
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A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta quinta-feira, 18, ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário à suspensão da Lei da Dosimetria, norma que permite a redução das penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em maio deste ano, a Federação PSOL-Rede, Federação PT, PCdoB e PV e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entraram com ações no Supremo para questionar a validade da lei, que foi promulgada pelo Congresso após os parlamentares derrubarem o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei.

Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suspendeu a aplicação da lei até decisão final da Suprema Corte.

No entendimento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, a norma não pode ser considerada inconstitucional somente por possibilitar a diminuição da pena dos condenados pelo 8 de janeiro.

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“A Lei n° 15.402/2026, ainda, não individualiza beneficiários, não menciona pessoas determinadas, não se limita formalmente aos fatos de 08.01.2023, nem condiciona sua incidência à existência de condenações específicas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

No mês passado, a Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a inconstitucionalidade da lei. Para o órgão, os atentados contra a democracia devem receber a resposta firme diante da gravidade das condutas.

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A data do julgamento ainda não foi marcada.

(Agência Brasil)

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TAGS:
atentado de 8 de janeiro
Atos golpistas
Jair Bolsonaro
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Trama golpista
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