PGR quer saber onde está relatório do COAF sobre movimentações financeiras de Daniel Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) questionou nesta segunda-feira, 14, a existência e o acesso a um possível relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações bancárias do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Mais cedo, foi levantado o sigilo de um dos ramos da investigação que mirava justamente as transações financeiras do ex-banqueiro. Junto com a abertura desse procedimento, há um pedido da PF acompanhado de um relatório com movimentações de empresas próximas de Vorcaro, mas não há as movimentações mais robustas feitas pelo ex-banqueiro. No pedido, a PF pede para ter acesso ao relatório completo do Coaf.

A PGR pediu a Fachin que determine que Mendonça (que era relator do caso Master até o final da semana passada) diga se esse relatório realmente existe e o compartilhe com os demais ministros da Corte, para a sessão de julgamento prevista para terça de manhã.

“Como não consta dos autos disponibilizados nenhum registro do andamento posterior do feito, e não tendo, como já dito, o Ministério Público Federal se manifestado sobre a representação policial, o pedido é para que certifique o gabinete do Ministro Relator (André Mendonça) se não houve, de fato, nenhuma decisão, e, em caso contrário, e na hipótese do deferimento, se o documento encontra-se disponível para a consulta dos Ministros, conforme requerido”, diz o documento.

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Dessa vez, a manifestação da PGR é assinada pelo número dois do órgão, Hindenburgo Chateaubriand Filho. Paulo Gonet, que é o titular, foi mencionado nos relatórios da Polícia Federal construídos em cima do que foi extraído do celular de Daniel Vorcaro. Ele teria ido com o filho a uma degustação de whisky, bancado pelo antigo dono do Master.

Durante esta segunda, os ministros se movimentaram para terem acesso aos documentos ainda sigilosos que instruem o caso Master. Um deles é a íntegra completa das conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro. Mais cedo, a Polícia Federal informou que entregou a diligência lacrada aos gabinetes de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.