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Política

PGR quer saber onde está relatório do COAF sobre movimentações financeiras de Daniel Vorcaro

Procedimento do qual houve levantamento do segredo de Justiça tem pedido da Polícia Federal para acessar a íntegra da documentação

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 18h30
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master -  (./Reprodução)
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PGR quer saber onde está relatório do COAF sobre movimentações financeiras de Daniel Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

A Procuradoria-Geral da República (PGR) questionou nesta segunda-feira, 14, a existência e o acesso a um possível relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações bancárias do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Mais cedo, foi levantado o sigilo de um dos ramos da investigação que mirava justamente as transações financeiras do ex-banqueiro. Junto com a abertura desse procedimento, há um pedido da PF acompanhado de um relatório com movimentações de empresas próximas de Vorcaro, mas não há as movimentações mais robustas feitas pelo ex-banqueiro. No pedido, a PF pede para ter acesso ao relatório completo do Coaf.

A PGR pediu a Fachin que determine que Mendonça (que era relator do caso Master até o final da semana passada) diga se esse relatório realmente existe e o compartilhe com os demais ministros da Corte, para a sessão de julgamento prevista para terça de manhã.

“Como não consta dos autos disponibilizados nenhum registro do andamento posterior do feito, e não tendo, como já dito, o Ministério Público Federal se manifestado sobre a representação policial, o pedido é para que certifique o gabinete do Ministro Relator (André Mendonça) se não houve, de fato, nenhuma decisão, e, em caso contrário, e na hipótese do deferimento, se o documento encontra-se disponível para a consulta dos Ministros, conforme requerido”, diz o documento.

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Dessa vez, a manifestação da PGR é assinada pelo número dois do órgão, Hindenburgo Chateaubriand Filho. Paulo Gonet, que é o titular, foi mencionado nos relatórios da Polícia Federal construídos em cima do que foi extraído do celular de Daniel Vorcaro. Ele teria ido com o filho a uma degustação de whisky, bancado pelo antigo dono do Master.

Durante esta segunda, os ministros se movimentaram para terem acesso aos documentos ainda sigilosos que instruem o caso Master. Um deles é a íntegra completa das conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro. Mais cedo, a Polícia Federal informou que entregou a diligência lacrada aos gabinetes de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

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