PGR pede que PF ouça Paulo Marinho sobre vazamento em investigação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou na noite deste domingo, 17, que a Polícia Federal colha o depoimento do empresário Paulo Marinho no âmbito do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir em investigações sigilosas da PF.

Suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, Marinho disse ao jornal Folha de S. Paulo ter ouvido do filho do presidente que um delegado da Polícia Federal lhe antecipou que Fabrício Queiroz, então assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) seria alvo de uma operação da PF. O aviso teria sido passado entre o primeiro e segundo turno da eleição. Ao ficar sabendo da investigação, o delegado teria recomendado a exoneração de Queiroz. A operação só foi deflagrada em 8 de novembro, após Bolsonaro ganhar o pleito e se tornar presidente.