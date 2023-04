PF vai ouvir nove militares do GSI neste domingo

A Polícia Federal (PF) vai ouvir neste domingo, 23, os servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que aparecem nas imagens dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Os depoimentos serão tomados às 10h e às 14h, conforme medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A presença dos servidores no Planalto foi evidenciada após a divulgação de imagens do circuito interno que mostram o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, circulando em meio aos invasores. O militar disse em depoimento à Polícia Federal, na sexta-feira, 21, que não prendeu manifestantes no Planalto porque estaria promovendo um “gerenciamento de crise”. Ele também afirmou “não ter condições materiais” de fazer as detenções e manter o local seguro.

No sábado, 22, por meio do Twitter, o ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, informou que cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tornou públicas todas as gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos.

Segue a lista dos servidores identificados:

Carlos Feitosa Rodrigues, ex-secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI; Wanderli Baptista da Silva Júnior, ex-diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI; Alexandre Santos de Amorim, coordenador de Avaliação de Riscos do GSI; André Luiz Garcia Furtado, coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI; Alex Marcos Barbosa Santos, adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI; Marcus Vinícius Bras de Camargo, chefe da Assessoria Parlamentar do GSI José Eduardo Natale de Paula Pereira, ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI Adilson Rodrigues da Silva, auxiliar da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI e Laércio da Costa Júnior, encarregado de Segurança de Instalações do Palácio do Planalto.