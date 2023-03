PF: segundo pacote de joias foi listado no acervo privado de Bolsonaro

A Polícia Federal descobriu que o segundo pacote das joias da Arábia Saudita, de paradeiro até então desconhecido, entrou no país listado como acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro recebeu pessoalmente os itens, que chegaram ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, em outubro de 2021. No estojo, estavam peças masculinas: relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gol, anel e um masbaha (uma espécie de rosário islâmico) rose gold, todos da marca suíça Chopard. Esse segundo conjunto de presentes, ao contrário das joias femininas no valor de R$ 16,5 milhões, não foram apreendidos pela Receita Federal.

A descoberta foi feita pelo jornal ‘O Estado de S.Paulo’ e revelada nesta terça-feira, 7. Segundo a publicação, o recibo indicando que Bolsonaro recebeu as joias de diamantes foi assinado pelo funcionário Rodrigo Carlos do Santos no dia 29 de novembro de 2022. O papel da Documentação Histórica do Palácio do Planalto questiona se o item foi visualizado por Bolsonaro e tem um ‘sim’ como resposta.

Os policiais federais já tiveram acesso a um documento que aponta que os itens foram computados como bens pessoais de Bolsonaro. No entanto, a legislação diz que deveriam ser patrimônio do Estado.

Além de incluir o documento no inquérito, a PF deve ouvir os funcionários que fizeram o transporte do material e o listaram como bem particular. A corporação também vai apurar se Bolsonaro levou as joias para fora do país .

Investigadores dizem que há suspeita do crime de descaminho, porque os itens entraram sem pagamento de imposto, e não poderiam fazer parte do acervo particular de Jair Bolsonaro.

