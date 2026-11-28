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A PF prendeu Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master, por ordem do STF na Operação Compliance Zero. Investigado por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, o banqueiro descumpriu medidas cautelares anteriores. Ele mantinha ligações estreitas com lideranças políticas da Bahia.

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A Polícia Federal prendeu preventivamente neste sábado, 28, Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master. Ele foi detido em Brasília, depois de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da 11ª fase da Operação Compliance Zero. Em nota, a PF informou que cumpriu a ordem judicial sob os argumentos apresentados pelo STF de que houve descumprimento de medidas cautelares.

A operação investiga práticas de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional no contexto envolvendo as suspeitas de fraudes bilionárias relacionadas ao Banco Master, propriedade de Daniel Vorcaro, pivô do esquema.

Lima já tinha sido preso em novembro do ano passado. O empresário foi solto dias depois, mas com obrigação de respeitar medidas restritivas impostas pela Justiça. Na operação, os policiais também apreenderam celulares e outros aparelhos eletrônicos que estavam em posse de Lima.

Ele era sócio controlador do Banco Pleno, liquidado em fevereiro deste ano com anuência do Banco Central. Além disso, era sócio e ex-CEO do Master, liquidado em novembro do ano passado.

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De acordo com as investigações, Augusto Lima é tido como um banqueiro ligado a autoridades do PT da Bahia, a exemplo do ministro da Casa Civil, Rui Costa e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O ex-CEO do Master é apontado pela PF como um dos responsáveis pela expansão de crédito consignado do Banco Master.

Em junho, Lima e Jaques Wanger foram alvo de uma fase anterior da Operação Compliance Zero. O ex-sócio de Vorcaro foi apontado na decisão do STF que autorizou essa fase da ação policial como alguém que tinha “relação antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal” com o senador.

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Em 2018, o banqueiro baiano comprou a rede de supermercados Cesta do Povo, que vendia produtos subsidiados para funcionários públicos da Bahia na gestão de Rui Costa no governo do Estado. Ao adquirir a rede, Lima também obteve autorização para operar um cartão de crédito consignado para os servidores, pensionistas e aposentados, chamado Credcesta, com juros acima da média para a modalidade.