PF mira fraude nos Correios e cumpre mandados de prisão contra servidores públicos
Grupo contava com o apoio de funcionários da estatal e usava empresas de fachada para aplicar golpes de indenização postal
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 4, a Operação Tabellari para desarticular uma organização criminosa dedicada a lesar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) por meio de uma empresa de fachada e do uso de dados de terceiros para realizar compras online com destinatários falsos.
Os golpes, que causavam prejuízos financeiros aos Correios, contavam com a colaboração de funcionários da estatal que facilitavam as fraudes. Além disso, o grupo simulava o roubo de mercadorias durante o fluxo postal para receber indenizações de seguros de forma indevida.
Ao todo, a PF cumpriu dez mandados de prisão preventiva — sendo três contra servidores públicos dos Correios — e dez de busca e apreensão. Os investigados devem responder por peculato, estelionato e associação criminosa.
A investigação contou com o suporte da área de segurança da ECT, demonstrando o esforço conjunto das autoridades para preservar a integridade do patrimônio público.