PF mira fraude nos Correios e cumpre mandados de prisão contra servidores públicos

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Tabellari para desarticular uma quadrilha que lesava os Correios. O grupo usava empresa de fachada, dados de terceiros para fraudar compras online, simulava roubos e contava com a colaboração de funcionários da estatal. Dez mandados de prisão foram cumpridos, incluindo três servidores dos Correios.

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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 4, a Operação Tabellari para desarticular uma organização criminosa dedicada a lesar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) por meio de uma empresa de fachada e do uso de dados de terceiros para realizar compras online com destinatários falsos.

Os golpes, que causavam prejuízos financeiros aos Correios, contavam com a colaboração de funcionários da estatal que facilitavam as fraudes. Além disso, o grupo simulava o roubo de mercadorias durante o fluxo postal para receber indenizações de seguros de forma indevida.

Ao todo, a PF cumpriu dez mandados de prisão preventiva — sendo três contra servidores públicos dos Correios — e dez de busca e apreensão. Os investigados devem responder por peculato, estelionato e associação criminosa.

A investigação contou com o suporte da área de segurança da ECT, demonstrando o esforço conjunto das autoridades para preservar a integridade do patrimônio público.