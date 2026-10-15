PF investiga elo de esquema que beneficiou Canella com empresas ligadas ao PCC

A oitava fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta quinta-feira, 15, pela Polícia Federal, aponta indícios de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 7,6 bilhões de reais por meio de uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro e beneficiado políticos e agentes públicos, entre eles o ex-prefeito de Belford Roxo e deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), que conquistou a segunda maior votação para a Assembleia Legislativa do Rio nesta eleição. Segundo a PF, o grupo usou empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos recursos. Documentos apreendidos também apontam repasses de dinheiro ao político, que teria atuado como principal articulador político da organização criminosa.

A própria operação dos postos é tida pelos investigadores como irregular, porque há indícios de que os estabelecimentos funcionavam em desacordo com as normas legais, em conluio para definir preços artificialmente e neutralizar a concorrência. A PF também aguarda resultados de perícias sobre a qualidade dos combustíveis, suspeitos de serem adulterados.

A investigação teve como ponto de partida informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Um relatório de inteligência identificou 7.644.497.752 reais em movimentações consideradas atípicas entre maio de 2020 e março de 2026, envolvendo 835 pessoas físicas e jurídicas implicadas em 2.171 comunicações de operações suspeitas. Desse montante, cerca de 310 milhões de reais foram depositados em dinheiro vivo, em 1.989 operações.

Os investigadores acreditam que o grupo escolheu o mercado de combustíveis para lavar dinheiro em razão do grande volume de transações em espécie, que facilitaria a mistura de receitas legítimas e ilícitas. A rede investigada inclui dezenas de postos em Niterói, São Gonçalo e na Região dos Lagos. Embora os estabelecimentos estivessem formalmente registrados em nome de uma rede de pessoas, a PF suspeita que o controle dos negócios era exercido por um número restrito de operadores.

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Duas das principais suspeitas de atuar como laranjas são Luana Oliveira e Luisi Corrêa Pinho, que constam como sócias de mais de vinte postos de gasolina. A evolução patrimonial delas chamou a atenção dos investigadores. Luana, por exemplo, tinha vínculos de trabalho com remuneração de 1.800 reais até 2021, mas passou a deter participações em empresas com capitais sociais milionários. Em suas contas pessoais, movimentou mais de 60 milhões de reais.

A estrutura contava ainda com a atuação de funcionárias responsáveis pela circulação do dinheiro. Duas delas, Fernanda Rangel Pereira da Silva e Andreia Santos do Rosário, recebiam salários registrados de 4.800 reais na ADM Oil Prestadora de Serviços, mas fizeram depósitos bancários que somaram, respectivamente, 169,4 milhões e 139 milhões de reais. A empresa, que tinha capital social de apenas 10.000 reais, movimentou mais de 45 milhões no período investigado.

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Quando estiveram na sede da ADM Oil, em Niterói, em julho, na sexta fase da Unha e Carne, os policiais federais encontraram 896.000 reais em espécie, guardados em cofres, além de máquinas de contar dinheiro e anotações de contabilidade paralela. A suspeita é que a companhia fosse usada como uma central de redistribuição financeira do grupo, recebendo recursos dos postos e redistribuindo o dinheiro a integrantes da organização, como uma estratégia para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.

A PF também apontou conexões com empresas investigadas por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a Polícia Federal, a Tobras Distribuidora de Combustíveis recebeu milhões de reais de Fernanda e Andreia. A distribuidora foi alvo da Operação Carbono Oculto, que mirou a infiltração do PCC no setor de combustíveis e no sistema financeiro. Além disso, a PF identificou que a conta pessoal de Fernanda operava em regime de “espelhamento”, com créditos e débitos simétricos e imediatos, com a fintech BK Bank, também investigada por supostamente funcionar como um “banco paralelo” para empresas do setor de combustíveis controladas pela facção.

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Os vínculos com Canella aparecem tanto nas movimentações bancárias quanto em anotações manuscritas apreendidas pela PF. O ex-prefeito é sócio da Brumar Empreendimentos e Participações, empresa que, segundo os investigadores, teria sido usada para lavar dinheiro. Entre maio de 2025 e abril de 2026, Canella recebeu 1,4 milhão de reais da companhia, distribuídos em 21 transferências. Nesse mesmo intervalo, os créditos em suas contas somaram aproximadamente 2,6 milhões de reais. O banco não conseguiu identificar a origem primária dos recursos repassados pela empresa e comunicou as autoridades.

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Parte dos valores movimentados por Canella foi posteriormente transferida a pessoas de seu círculo familiar e político. Entre os beneficiários identificados estão Mariana Malta Monteiro da Silva, sucessora do ex-prefeito no comando de Belford Roxo, que recebeu 50.000 reais; Patrícia Stampini de Oliveira, mulher de Canella, que recebeu 15.000 reais; e Maria José Correia da Silva, mãe do político, que recebeu 5.000 reais. Também foram identificados pagamentos de 100.000 reais a pessoas jurídicas. Além das transferências bancárias, a PF encontrou registros de pagamentos em dinheiro vivo atribuídos a Canella. Anotações apreendidas com empresários apontam repasses de 51.000 reais, 31.000 reais e 57.000 reais provenientes de postos de combustíveis. O último pagamento aparece identificado pelo codinome “Amigo”. A defesa de Canella afirmou que não teve acesso ao processo e, por isso, não vai se manifestar.

A suspeita de lavagem de dinheiro se estende a outros integrantes da organização. A PF identificou que Marcus Vinícius Amim Fernandes, ex-presidente do Detran-RJ e ex-secretário estadual de Polícia Civil, era sócio de empresas vinculadas à rede de combustíveis. Uma consultoria ligada ao ex-secretário e à esposa dele recebeu 1,82 milhão de reais da ADM Oil, por meio de repasses mensais de 70.000 reais entre abril de 2024 e maio de 2026.

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Segundo a PF, Amim e os irmãos Christiano e Giovanni Gaspar Fernandes teriam participações ocultas em outro posto, o Gasmix Alcântara, embora os registros públicos da empresa apresentassem apenas Luana e Luisi como sócias. A investigação também identificou cinco notas fiscais de 40.000 reais cada, totalizando 200.000 reais, emitidas por uma empresa ligada à mulher de Giovanni por supostos serviços de jardinagem. A companhia, contudo, não tem empregados registrados.

Na avaliação da Polícia Federal, o conjunto de operações revela uma estrutura organizada para lavagem de dinheiro.