PF investiga contratos de R$ 400 mi com pasta do Turismo e ‘Sistema S’

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira, 19, a operação Fantoche, que investiga contratos estimados em 400 milhões de reais de “empresas de um mesmo grupo familiar”, não identificado, com o Ministério do Turismo e o chamado “Sistema S”, entidades dirigidas por sindicatos patronais e mantidas com contribuições obrigatórias de empresas sobre a folha de pagamento.

Segundo nota emitida pela PF, o grupo utilizava entidades sem fins lucrativos para justificar contratos e convênios com o ministério e as unidades do Sistema S: “Contratos, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial”. São exemplos de unidades desse sistema o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), entre outras.

A operação é baseada no Recife, mas os mandados, dez de prisão e quarenta de busca e apreensão, estão sendo cumpridos também em outros cinco estados – Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Alagoas – além do Distrito Federal.

A ação envolve o Tribunal de Contas da União (TCU) e está sendo executada por 213 policiais e oito auditores do TCU. Está sendo apurada por parte dos investigados, de acordo com a PF, prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Em nota, a atual gestão do Ministério do Turismo, comandada pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio (PSL), afirmou não ter assinado nenhum convênio desde o seu início, em 1º de janeiro. A pasta também diz que “já havia determinado uma auditoria completa em todos os instrumentos de repasse antes mesmo de tomar conhecimento da investigação da Polícia Federal” que, segundo o Ministério, teria resultado no cancelamento de um contrato no valor de 1 milhão de reais.

“O Ministério do Turismo, que não é alvo das buscas e apreensões da Operação Fantoche, está totalmente à disposição para colaborar com a investigação”, diz a pasta, em nota.