PF faz operação para prender sete por corrupção no Porto de Santos

A Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta quarta-feira 31 para cumprir sete mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em relação a uma investigação contra suspeitas de corrupção na Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a autoridade portuária do Porto de Santos (SP).

“Os autos apontam irregularidades em vários contratos, que seriam realizadas por meio de fraudes envolvendo agentes públicos ligados à estatal e empresários. Dentre as irregularidades, destacam-se contratações antieconômicas e direcionadas, aquisições desnecessárias e ações adotadas para simular a realização de serviços”, diz a PF, em nota. A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Receita Federal.

De acordo com o órgão, as suspeitas começaram em 2016, quando um assessor do diretor-presidente da Codesp, José Alex Oliva, publicou um vídeo na internet no qual “confessava a prática de diversos delitos ocorridos no âmbito daquela empresa”. Os contratos sob investigação somam mais de 37 milhões de reais.

A ação desta quarta foi batizada de Operação Tritão, “na mitologia grega, conhecido como o rei dos mares”. Os mandados estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal.