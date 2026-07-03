PF faz operação em cinco estados para investigar uso irregular de emendas Pix
São Luiz do Anauá, menor município de Roraima, com 7.000 habitantes, recebeu 103 milhões de reais de verbas enviadas por parlamentares em quatro anos
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Acesso Negado para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais transferidos aos municípios de Iracema (RR) e São Luiz do Anauá (RR), por meio de emendas parlamentares individuais na modalidade transferência especial, conhecidas como “emendas Pix”.
Os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins.
Segundo a PF, as apurações tiveram origem em auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), determinadas pelo STF, “que identificaram indícios de irregularidades relacionadas ao planejamento, à execução, à fiscalização e à transparência na aplicação dos recursos públicos recebidos pelos municípios investigados”.
Entre os crimes investigados estão fraude em licitações e contratos administrativos, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos que venham a ser identificados ao longo da investigação.
As investigações ocorrem dentro da ADI nº 7.688/DF (ação direta de inconstitucionalidade) que apura irregularidades no uso de emendas parlamentares e que é relatado pelo ministro Flávio Dino.
São Luiz do Anauá já havia citada durante as investigações como um município com sérias suspeitas de uso irregular de verbas — menor município de Roraima, com cerca de 7.000 habitantes, recebeu mais de 103 milhões de reais em emendas entre 2021 e 2024.