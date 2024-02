PF esclarece detenção de blogueiro bolsonarista: ‘procedimento padrão’

Em nota, a Polícia Federal (PF) afirma que é “falsa” a informação de que o blogueiro bolsonarista Sergio Tavares tenha sido “indevidamente impedido de entrar no Brasil”. “A PF está conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros”, diz a nota.

O português desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (25) para participar da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, mas aguarda liberação da PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos. “Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou”, prossegue a nota. “Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma “ditadura do Judiciário”, além de outras afirmações na mesma linha, postadas em suas redes sociais”, esclarece.

Bolsonaro deu entrevista a Tavares no início do mês. Na conversa, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e alguns ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as orientações das autoridades em saúde durante a pandemia, como máscaras de proteção facial. “Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais”, completa a nota da PF.