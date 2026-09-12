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Política

PF encontrou nota com nome de deputados na churrasqueira de Ciro Nogueira

Documento foi apreendido na casa do senador em maio deste ano

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 16h36
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e escuros, veste terno cinza e gravata azul estampada, olhando para a direita com expressão séria. Ao fundo, pessoas desfocadas em ambiente interno
O senador Ciro Nogueira (Piauí), presidente nacional do PP, durante sessão da CCJ do Senado (Edilson Rodrigues/Agência Senado)
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PF encontrou nota com nome de deputados na churrasqueira de Ciro Nogueira Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto cumpria o mandado de busca e apreensão na endereço do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em Brasília em maio deste ano, a Polícia Federal encontrou documentos dentro da churrasqueira. Entre eles, uma nota com os dizeres “Câmara”, seguidos de nomes e valores.

Segundo os investigadores, a empregada doméstica do senador disse que ele havia entregado os papéis a ela para que fossem queimados, “supostamente por se tratar de documentos antigos ou sem serventia”, mas que ela ainda não tinha feito isso por falta de tempo.

A nota manuscrita diz “Câmara” e lista os seguintes nomes e números:

  • Arthur: 40
  • Hugo: 10
  • Elmar: 10
  • Luizinho: 10
  • Adolfo: 10
  • Isnaldo: 5
  • Diego: 5
  • Altineu: 5
  • Netinho: 5
Folha de papel amassada com anotações manuscritas em caneta preta, dividida ao meio por uma linha vertical. À esquerda, nomes como Arthur, Hugo, Elmar, Luizinho, Adolfo, Isnaldo, Diógo, Altino e Notinho aparecem com números ao lado. À direita, valores numéricos como 750, 345, 2.625,00, 656.250 e 8.750.000,00 estão escritos, alguns sublinhados ou dentro de caixas. O papel está sobre uma superfície de madeira escura
Bilhete encontrado na churrasqueira de Ciro Nogueira diz “Câmara” e cita nomes que PF presume ser de deputados (Reprodução/.)
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Segundo a PF, os nomes correspondem “provavelmente” a Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, Elmar Nascimento (União-BA), Dr. Luizinho (PP-RJ), Adolfo Viana (PSDB-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL), “dentre outros passíveis de identificação”.

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“Altineu” pode se referir ao presidente do PL no Rio de Janeiro, Altineu Côrtes. Os outros nomes, Diego e Netinho, têm várias correspondências possíveis. Segundo a PF, o documento “carece de esclarecimento” e seguirá para “análise contextualizada pela equipe de investigação”.

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Não houve nenhuma outra operação mirando o senador desde então. Em 14 de agosto, decisão mais recente do processo, o relator dos casos envolvendo as fraudes do Banco Master, ministro André Mendonça, atendeu a um pedido da PF e prorrogou o prazo da investigação por mais 60 dias.

De acordo com as investigações, Ciro Nogueira teria recebido milhões em mesadas pagas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além de outras vantagens, como viagens e estadias em hotéis de luxo. Em troca, o senador teria colocado o mandato a serviço do Banco Master –entre as atividades suspeitas, a PF citou a apresentação da “emenda Master”, para que a garantia do FGC passasse de 250 mil reais para 1 milhão. O trecho foi rejeitado pelos parlamentares.

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O relatório em que aparecem os bens apreendidos na casa de Ciro Nogueira era sigiloso, mas Mendonça tornou este e outros documentos relacionados ao caso Master públicos nesta sexta-feira, 11.

Churrasqueira de alvenaria com revestimento de tijolos claros, grelhas e espetos de metal com cabos de madeira, e papéis amassados no fundo
A churrasqueira de Ciro Nogueira, com documentos que ele entregou à empregada doméstica para serem incinerados antes de operação da Polícia Federal (Reprodução/.)
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